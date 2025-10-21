Für September zeigt sich eine Erholung – das gesamte dritte Quartal liegt im Vorjahresvergleich allerdings im Minus – wegen Trumps Zöllen.

Schweizer Exporte haben wieder leicht zugelegt – auch in die USA

Nach einem schwachen Vormonat hat sich die Schweizer Exportwirtschaft im September wieder etwas erholt. Auch die Ausfuhren in die USA legten deutlich zu. Im gesamten dritten Quartal – von Juli bis Ende September – gingen die Exporte allerdings um 3.9 Prozent zurück.

Die gesamten Exporte stiegen im September saisonbereinigt nominal um 3.4 Prozent auf 22 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZG mitteilte. Real – also zu konstanten Preisen – resultierte mit 2.7 Prozent ein etwas geringeres Plus.

Exporte in die USA gestiegen

Wieder zugelegt haben im September die Ausfuhren in die USA. Noch im August waren sie wegen der von US-Präsident Donald Trump verordneten 39 Prozent Zoll für die Schweiz um mehr als ein Fünftel eingebrochen.

Die Exporte in die USA hatten damit den niedrigsten Stand seit Ende 2020 erreicht. Jetzt stiegen sie wieder um 43 Prozent. Über das ganze dritte Quartal gesehen resultierte bei den Exporten in die USA gegenüber dem zweiten Quartal allerdings ein Rückgang von gut 8 Prozent.

Die gesamten Importe ihrerseits stiegen im September um 9.4 Prozent (real +1.9 Prozent) auf 19.9 Milliarden Franken. Der Exportüberschuss lag im September damit bei gut 2.8 Milliarden Franken.