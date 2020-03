Saudi-Arabien führt die Militärintervention in Jemen seit 2015 an, die VAE sind bei dieser Militärallianz ebenfalls dabei. Bis Ende 2019 sind im Jemenkrieg gemäss Zahlen der UNO 233'000 Menschen am Krieg oder an den Folgen des Krieges gestorben. Wie der UNO-Bericht weiter ausführte, stirbt alle elf Minuten 54 Sekunden ein Kind in dem Konflikt.