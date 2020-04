3000 Delegierte nehmen jeweils am Volkskongress teil. (Archivbild)

Auch Chinas Zentralbank unterstützt in der Krise die Volkswirtschaft. Doch der Umfang der chinesischen Hilfen ist bislang nicht so gross wie die Hilfspakete, die etwa die USA oder europäische Staaten auf den Weg gebracht haben. Allerdings werden auch in China Forderungen nach mehr Ausgaben laut.

Welche weiteren Hilfen ausgerichtet werden, dürfte klarer werden, wenn Chinas Volkskongress zu seiner Jahrestagung zusammenkommt. Nach der Absage wegen der Corona-Pandemie Anfang März wird vermutet, dass das wichtigste politische Treffen des Jahres im Mai oder Juni stattfinden könnte. Eine offizielle Bestätigung für den Termin gibt es aber noch nicht.