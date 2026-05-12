Rezept für Erbsenmole mit Limetten und Chili
Zutaten (Für 4 Personen)
- 250 g Erbsen, ausgehülst (frisch oder gefroren)
- ½ Limette, Abrieb
- 3 EL Limettensaft
- 1 Knoblauchzehe, grob gehackt
- 1 kleine grüne Chilischote (nach Belieben), fein geschnitten
- 1 Handvoll frischer Koriander, gehackt
- ¼ TL Kreuzkümmel, gemahlen
- ½ TL Salz
- 1-2 TL helle Misopaste
- 100 ml Olivenöl
- Pfeffer
Zubereitung
- Salzwasser in einer Pfanne zum Kochen bringen, die Erbsen dazugeben und 4–5 Minuten kochen (frische brauchen eher weniger lang als gefrorene). Das Kochwasser abgiessen und auffangen. Die Erbsen in kaltem Wasser (mit Eis) abschrecken. Danach absieben.
- Die Erbsen mit Limettenzeste, Limettensaft, Knoblauch, Chili, Koriander, Kreuzkümmel, Salz und Misopaste mixen. Dann das Öl in einem Strahl dazugeben und einmixen, bis die Mole gut emulgiert ist.
- Bei Bedarf die Mole etwas mit Kochwasser verdünnen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Tipp
Man kann mit Kräutern und Gewürzen auch variieren. Gut passt etwa auch getrockneter, gemahlener Koriander. Wer mehr Richtung Humus gehen möchte, kann auch Sesammus dazugeben.