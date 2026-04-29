Rezept - Linsensalat mit Peperoni, Feta und Minze

Linsen gelten als kleine Power-Pakete, die gut sättigen und unseren Körper mit vielen Ballaststoffen und Proteinen versorgen. Dieser Linsensalat schmeckt dank frischer Minze und im Ofen geschmorten roten Peperoni frisch und aromatisch.