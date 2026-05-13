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Rezept Frühlingssalat mit gegrillten Erbsen

Erbsen können grilliert werden – und zwar in einem feinen Edelstahlsieb. Dafür werden sie erst blanchiert, dann mit etwas Öl geröstet. Das gibt dem Frühlingssalat eine rauchige Note.

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13.05.2026, 11:02

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Teller Grillerbsensalat mit Kohlrabi, Rüebli und natürlich vielen Erbsen.
Legende: Lecker und auch noch gesund: der Grillerbsensalat SRF/Esther Kern

Rezept für Frühlingssalat mit gegrillten Erbsen

Zutaten (für 4 Personen als kleine Beilage, 30 Minuten)

  • 250 g Erbsen, blanchiert*
  • wenig Olivenöl
  • Salz
  • 1 grosser oder 2 kleine Kohlrabi
  • 1 grosse Karotte

* Entweder frische oder auch gefrorene verwenden.

Sauce

  • 1 kleine Zwiebel
  • 3 EL Zitronensaft
  • 2 EL Condimento bianco
  • 3 EL Olivenöl
  • ¼ Bund Petersilie, fein gehackt
  • Salz
  • Pfeffer

Zubereitung

  1. Den Grill einheizen, es braucht nur wenig Glut. Die Erbsen mit ganz wenig Olivenöl und Salz mischen. Dann in ein grosses Metallsieb geben (gefrorene können direkt verarbeitet werden). Das Sieb über die Glut halten und immer wieder schwenken. So lange grillieren, bis die Erbsen etwas angebräunt sind – rund 7 bis 10 Minuten.
  2. Kohlrabi schälen und in Würfel (ca. 5 × 5 mm) schneiden. Karotten schälen und in feine Stifte schneiden. Beides im Dampfsieb oder im Steamer knapp garen, sodass das Gemüse noch Biss hat.
  3. Für die Sauce die Zwiebel ganz fein schneiden. Mit Zitronensaft und Essig mischen und etwas ziehen lassen. Das Olivenöl und die Petersilie dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken.
    Am Schluss die Erbsen, das gedämpfte Gemüse und die Sauce vermischen und servieren.

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Frühlingssalat mit gegrillten Erbsen

Radio SRF 1, A Point vom 13.05.2026, 16:10 Uhr

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