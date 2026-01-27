Das Zubereiten von Kimchi hat in Korea eine lange Tradition und ist für viele Familien auch ein wichtiger gesellschaftlicher Anlass. So kommen im Spätherbst häufig ganze Familien, Nachbarn und zum Teil auch ganze Dörfer zusammen um gemeinsam Kimchi für den Wintervorrat zuzubereiten.

Seit 2013 gehört Kimchi, beziehungsweise die Zubereitung und das Teilen des Kimchi zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Seit 2015 steht auch das häufig etwas hellere und mit weniger Chili zubereitete nordkoreanische Kimchi auf der langen Liste des immateriellen Weltkulturerbes.