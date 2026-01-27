Rezept für Kimchi
Zutaten
- 2 kg Chinakohl
- 200 grobes Meersalz
- 150 g Kochugaru (koreanisches Chilipulver)
- 250 g Zwiebeln, fein gehackt
- 1 ½ EL frisch gepresster Knoblauch
- 1 ½ EL fein geriebener Ingwer
- 200 g Rettich, gerieben
- 2 EL Fischsauce
- 1 Birne, geschält, entkernt und grob gehackt
- 1 EL Stärkemehl, in wenig Wasser aufgelöst
Zubereitung
- Den Chinakohl längs vierteln. Das Salz zwischen die Blätter geben und den Chinakohl mit der Schnittfläche nach oben in eine Schüssel geben. Mit Wasser übergiessen, bis der Chinakohl gerade knapp mit Wasser bedeckt ist. Das Gemüse mit einem Gewicht beschweren, so dass alle Chinakohlblätter unter Wasser sind. Bei Raumtemperatur 24 Stunden stehen lassen.
- Den Chinakohl aus dem Salzwasser heben und mehrmals mit kaltem Wasser ausspülen. Das Gemüse gut abtropfen lassen und etwas ausschütteln, bis es möglichst trocken ist.
- Die übrigen Zutaten im Cutter zu einer feinen Paste verarbeiten. Die trockenen Chinakohlblätter gut mit Würzpaste einreiben.
- Die gut eingeriebenen Chinakohl-Viertel zusammenrollen und in ein verschliessbares Gefäss geben und in den Kühlschrank stellen. Das Kimchi ist ab sofort geniessbar und hält sich in der Kühle gut zwei Wochen.
UNESCO-Weltkulturerbe
Das Zubereiten von Kimchi hat in Korea eine lange Tradition und ist für viele Familien auch ein wichtiger gesellschaftlicher Anlass. So kommen im Spätherbst häufig ganze Familien, Nachbarn und zum Teil auch ganze Dörfer zusammen um gemeinsam Kimchi für den Wintervorrat zuzubereiten.
Seit 2013 gehört Kimchi, beziehungsweise die Zubereitung und das Teilen des Kimchi zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe. Seit 2015 steht auch das häufig etwas hellere und mit weniger Chili zubereitete nordkoreanische Kimchi auf der langen Liste des immateriellen Weltkulturerbes.