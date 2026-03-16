Rezept Österliches Lammrack in Buttermilch-Marinade

Rezept für Lammrack in Buttermilch-Marinade
Zutaten (für 4 Personen)
- 2 Lammracks
- 5 dl Buttermilch
- 3 Knoblauchzehen
- 2 TL Dijon-Senf
- ½ TL Koriandersamen, im Mörser leicht gequetscht
- ½ TL helle Senfsamen, im Mörser leicht gequetscht
- 2 kleinere Zweiglein Rosmarin
- 2 frische Lorbeerblätter
- Olivenöl zum Anbraten
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- nach Belieben Bärlauch, fein geschnitten
- ¼ TL Maizena
Zubereitung
- Die Knoblauchzehen, den Dijon-Senf, die Koriander- und Senfsamen und den Rosmarin mit wenig Buttermilch im Mixer pürieren. Die restliche Buttermilch und die zwei Lorbeerblätter dazugeben.
- Die Lammracks in die Buttermilch-Marinade geben und dann für ca. 24 Stunden zugedeckt im Kühlschrank marinieren lassen. Das Fleisch mindestens zwei Stunden vor dem Anbraten aus dem Kühlschrank nehmen, damit es Zimmertemperatur annehmen kann.
- Das Fleisch aus der Marinade heben, mit Haushaltpapier trocken tupfen und in etwas Olivenöl rundum auf kleiner Hitze anbraten.
- Das Fleisch mit Salz und Pfeffer kräftig würzen und auf einem Backblech für ca. 8 bis 12 Minuten (oder bis zu einer Kern-Temperatur von 59 Grad) in den auf 150 Grad vorgeheizten Ofen schieben.
- Die Buttermilch-Marinade durch ein Sieb in die Bratpfanne giessen und den Bratensatz damit auflösen. Das Maizena unterrühren und die Marinade langsam zu Saucen-Dicke einkochen. Die Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Das Lamm-Rack aus dem Ofen nehmen, in Alu-Folie einwickeln und ca. 8 Minuten an der Wärme ruhen lassen.
- Das Rack aufschneiden und in vorgewärmten Tellern anrichten. Die Sauce angiessen oder separat dazu reichen. Wer mag, gibt noch etwas fein geschnittenen Bärlauch über Sauce und Fleisch.