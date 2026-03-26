Rezept - Lemon Posset – cremiger Zitronen-Pudding

Dieses Dessert ist ein Klassiker aus der süssen Küche Grossbritanniens. Wir machen aus Doppelrahm, Zucker, Zitronensaft und Vanille «Lemon Posset», einen fein cremigen Pudding. Herrlich einfach zum Kochen, herrlich fein zum Essen! Oder eben: nice n' easy.