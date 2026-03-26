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Rezept Lemon Posset – cremiger Zitronen-Pudding

Dieses Dessert ist ein Klassiker aus der süssen Küche Grossbritanniens. Wir machen aus Doppelrahm, Zucker, Zitronensaft und Vanille «Lemon Posset», einen fein cremigen Pudding. Herrlich einfach zum Kochen, herrlich fein zum Essen! Oder eben: nice n' easy.

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26.03.2026, 13:42

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Rezept für Lemon Posset

Zutaten (für 4 kleine Gläser)

  • 5 dl Doppelrahm
  • 150 g Zucker
  • ausgekratztes Vanillemark von ¼ Vanillestängel
  • 0.75 dl Zitronensaft

Zubereitung

  1. Den Doppelrahm zusammen mit dem Zucker und dem Vanillemark in einer kleineren Pfanne aufkochen. Dann die Hitze reduzieren und alles zusammen etwa 3 Min. köcheln lassen. Dabei gelegentlich rühren, damit sich der Zucker gut auflöst.
  2. Die Pfanne vom Herd ziehen und den Zitronensaft unterrühren. In viel kleinere Gläser giessen und abkühlen lassen. Die Gläser mit Klarsichtfolie abdecken und für 8 Stunden im Kühlschrank kalt stellen.

Lemon Posset (cremiger Zitronen-Pudding)

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A point vom 10.09.2021 11:40 Uhr

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