Rezept Oeufs en Cocotte mit Spinat und Lachs

Rezept für Oeufs en Cocotte mit Spinat und Lachs
Zutaten (für 4 kleine Weck-Gläslein à 1.4 dl)
- 4 Eier
- 120 g frischen Lachs (Sushi-Qualität), in kleinere Würfel geschnitten
- 150 g Spinat
- 1 kleine Schalotte, fein gehackt
- 1 dl Rahm
- wenig Butter
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
- Schnittlauch, fein geschnitten
Zubereitung
- Die fein gehackte Schalotte auf kleinem Feuer in etwas Butter glasig werden lassen. Den Spinat dazugeben und ganz kurz zusammenfallen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Die Lachswürfel salzen und auf den Spinat geben. Das rohe Ei auf dem Lachs platzieren und mit Salz und Pfeffer würzen. Ein «Gütschlein» Rahm dazu geben und die Weck-Gläslein verschliessen.
- Die Gläslein in einen grossen Topf stellen und kochend heisses Wasser dazu giessen, Die die Weck-Gläser sollen dreiviertel hoch im Wasser stehen. Die «Oeufs en Cocotte» etwa 8 bis 10 Minuten am Siedepunkt garen lassen, bis sie gerade wachsweich sind.
- Vor dem Servieren etwas Schnittlauch darüber streuen. Mit getoastetem Brot servieren.