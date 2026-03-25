Rezept - Oeufs en Cocotte mit Spinat und Lachs

«Oeufs en Cocotte» geht ganz einfach. Eier zusammen mit etwas Spinat und zwei, drei Lachs-Würfeln in feuerfeste Gläschen geben. Rahm dazugeben und mit Salz und Pfeffer gut würzen. Dann die Gläschen mit einem Deckel verschliessen und ab damit ins Wasserbad. Voilà!