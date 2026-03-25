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Rezept Oeufs en Cocotte mit Spinat und Lachs

«Oeufs en Cocotte» geht ganz einfach. Eier zusammen mit etwas Spinat und zwei, drei Lachs-Würfeln in feuerfeste Gläschen geben. Rahm dazugeben und mit Salz und Pfeffer gut würzen. Dann die Gläschen mit einem Deckel verschliessen und ab damit ins Wasserbad. Voilà!

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25.03.2026, 14:43

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Rezept für Oeufs en Cocotte mit Spinat und Lachs

Zutaten (für 4 kleine Weck-Gläslein à 1.4 dl)

  • 4 Eier
  • 120 g frischen Lachs (Sushi-Qualität), in kleinere Würfel geschnitten
  • 150 g Spinat
  • 1 kleine Schalotte, fein gehackt
  • 1 dl Rahm
  • wenig Butter
  • Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
  • Schnittlauch, fein geschnitten

Zubereitung

  1. Die fein gehackte Schalotte auf kleinem Feuer in etwas Butter glasig werden lassen. Den Spinat dazugeben und ganz kurz zusammenfallen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen.
  2. Die Lachswürfel salzen und auf den Spinat geben. Das rohe Ei auf dem Lachs platzieren und mit Salz und Pfeffer würzen. Ein «Gütschlein» Rahm dazu geben und die Weck-Gläslein verschliessen.
  3. Die Gläslein in einen grossen Topf stellen und kochend heisses Wasser dazu giessen, Die die Weck-Gläser sollen dreiviertel hoch im Wasser stehen. Die «Oeufs en Cocotte» etwa 8 bis 10 Minuten am Siedepunkt garen lassen, bis sie gerade wachsweich sind.
  4. Vor dem Servieren etwas Schnittlauch darüber streuen. Mit getoastetem Brot servieren.

Oeufs en Cocotte mit Spinat und Lachs

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A point vom 30.03.2018 11:40 Uhr

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