Rezept - Pasta mit Weichkäse, Radicchio und Landrauchschinken

Diese winterliche Pastavariante hat unser Gastro-Experten Adrin Willi aus den übrig gebliebenen Zutaten in seinem Kühlschrank gezaubert. Nur ja nicht mit dem Käse geizen! Die Pasta mit Brillat-Savarin, Radicchio rosso tardivo und Tösstaler Landrauchschinken muss zwingend schlotzig sein.