Rezept Pasta mit Weichkäse, Radicchio und Landrauchschinken

Rezept für Pasta mit Weichkäse, Radicchio und Landrauchschinken
Zutaten (für 4 Personen)
- 500 g Bigoli (oder Pici)
- 2 grosse Tomaten
- Olivenöl
- 1 Radicchio rosso tardivo di Treviso
- 130 g Tösstaler Landrauchschinken
- 200 g Brillat-Savarin (cremiger Kuhmilch-Weichkäse aus Frankreich)
- Valle-Maggia-Pfeffer
Zubereitung
- In einem hohen Topf reichlich Wasser erhitzen und sobald es siedet, gut salzen. Die Bigoli im Pastawasser al dente (bissfest) garen, immer gut umrühren.
- Zwei Tomaten vierteln und diese in wenig Olivenöl in einer breiten Pfanne leicht erhitzen und grob mit der Kelle «quetschen».
- Radicchio halbieren und quer in ca. 1 cm breite Streifen schneiden. Brillat-Savarin-Weichkäse in kleine Stücke schneiden, die Rinde ist sehr weich und muss nicht entfernt werden.
- Wenn die Pasta gar ist, etwas Pastawasser zu den Tomaten giessen, kurz und stark erhitzen.
- Vom Feuer nehmen, die Pasta abgiessen und zum «Tomatenwasser» geben. Die Weichkäsestücke unterziehen. Radicchio-Streifen ebenfalls dazugeben und alles gut mischen.
- Pasta etwas ziehen lassen, sodass die Bigoli die Sauce etwas aufsaugen können.
- In vorgewärmten, tiefen Tellern anrichten. Den Tösstaler Landrauchschinken zupfen und gefällig darüber drapieren. Würzen mit Valle-Maggia-Pfeffer.