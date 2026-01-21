 Zum Inhalt springen

Rezept Pasta mit Weichkäse, Radicchio und Landrauchschinken

Diese winterliche Pastavariante hat unser Gastro-Experten Adrin Willi aus den übrig gebliebenen Zutaten in seinem Kühlschrank gezaubert. Nur ja nicht mit dem Käse geizen! Die Pasta mit Brillat-Savarin, Radicchio rosso tardivo und Tösstaler Landrauchschinken muss zwingend schlotzig sein.

Autor: 

21.01.2026, 11:52

Rezept für Pasta mit Weichkäse, Radicchio und Landrauchschinken

Zutaten (für 4 Personen)

  • 500 g Bigoli (oder Pici)
  • 2 grosse Tomaten
  • Olivenöl
  • 1 Radicchio rosso tardivo di Treviso
  • 130 g Tösstaler Landrauchschinken
  • 200 g Brillat-Savarin (cremiger Kuhmilch-Weichkäse aus Frankreich)
  • Valle-Maggia-Pfeffer

Zubereitung

  1. In einem hohen Topf reichlich Wasser erhitzen und sobald es siedet, gut salzen. Die Bigoli im Pastawasser al dente (bissfest) garen, immer gut umrühren.
  2. Zwei Tomaten vierteln und diese in wenig Olivenöl in einer breiten Pfanne leicht erhitzen und grob mit der Kelle «quetschen».
  3. Radicchio halbieren und quer in ca. 1 cm breite Streifen schneiden. Brillat-Savarin-Weichkäse in kleine Stücke schneiden, die Rinde ist sehr weich und muss nicht entfernt werden.
  4. Wenn die Pasta gar ist, etwas Pastawasser zu den Tomaten giessen, kurz und stark erhitzen.
  5. Vom Feuer nehmen, die Pasta abgiessen und zum «Tomatenwasser» geben. Die Weichkäsestücke unterziehen. Radicchio-Streifen ebenfalls dazugeben und alles gut mischen.
  6. Pasta etwas ziehen lassen, sodass die Bigoli die Sauce etwas aufsaugen können.
  7. In vorgewärmten, tiefen Tellern anrichten. Den Tösstaler Landrauchschinken zupfen und gefällig darüber drapieren. Würzen mit Valle-Maggia-Pfeffer.

Pasta mit Weichkäse, Radicchio und Landrauchschinken

Rezept als PDF herunterladen

Aus A point vom 22.02.2022 11:40 Uhr

