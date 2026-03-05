Rezept Randen-Steak

Rezept für Randen-Steak
Das Rezept stammt von Dominik Hartmann. Er ist Küchenchef im Restaurant «Magdalena» in Rickenbach im Kanton Schwyz.
Zutaten
- 4 grosse Randen
- 30 g Rapsöl
- 20 g Kräuter (wie Rosmarin, Salbei, Thymian)
- 1 Knoblauchzehe
- 2 Sternanis
- 4 Wacholderbeeren
- 2 Piment
- Salz und Pfeffer aus der Mühle
- 50 g Butter
- 100 g Rapsöl
- 1 l Wasser
- 50 g Salz für die Lake
Zubereitung
- Die Randen schälen und in Öl anbraten, Kräuter, Gewürze und Knoblauch beigeben. Mit Butter und dem restlichen Öl im Ofen zugedeckt bei 150 Grad für zwei Stunden weich schmoren.
- Salz im Wasser auflösen, die Randen eine halbe Stunde in die Salzlake legen. Dann im Ofen oder im Dörrapparat 18 Stunden bei ca. 55 Grad antrocknen.
- Die Randen dann halbieren und nochmals vier Stunden dörren.
- Schliesslich in der Pfanne mit wenig Butter und Öl anbraten.
Tipp: Dominik Hartmann legt die «Steaks» zuletzt noch auf den Grill und serviert sie mit einer über Stunden sirupartig einreduzierten Sauce aus Schalotten, Rot- und Portwein und dem Saft von Randen und fermentierten Brombeeren.