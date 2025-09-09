Rezept für Artischocken mit Kräuter-Vinaigrette
Zubereitung: 1 Stunde
Für 2 bis 4 Personen
- 2 grosse Artischocken
- 1 Zitrone
- 1 Zwiebel
- 1-3 Knoblauchzehen (nach Belieben)
- 1 Bund Petersilie
- Einige Blättchen Petersilie (nach Belieben)
- 1 dl Olivenöl
- ½ dl weisser Balsamico
- 1/2 TL grober Senf
- Salz
- Pfeffer aus der Mühle
- Bei den Artischocken den Stiel abschneiden. Den Stil kann man je nach Dicke auch essen. Dafür gut schälen, bis nur das feine Mark übrigbleibt. Ist der Stiel allerdings dünn, kann es sein, dass nichts übrigbleibt.
- Zwei Scheiben Zitrone schneiden und diese mit einer Schnur auf die Schnittstelle der Artischocken binden. Den Rest der Zitrone auspressen. Die Artischocken in einen Topf stellen, die Stiele daneben legen. Den mit Wasser auffüllen, bis die Artischocken zur Hälfte bedeckt sind. Auf mittlerer Flamme zugedeckt köcheln, rund 30 bis 40 Minuten. Wenn man einzelne Blätter gut herausziehen kann, sind die Artischocken gar.
- In der Zwischenzeit die Vinaigrette zubereiten. Dafür Zwiebeln sehr fein schneiden. Mit dem Zitronensaft mischen.
- Den Knoblauch und die Kräuter sehr fein hacken. Mischen mit Olivenöl, Essig, Senf, Salz und Pfeffer. Kurz vor dem Servieren die Zwiebelwürfel untermischen.
- Wenn die Artischocken gar sind, auf einem Teller servieren. Dazu die Sauce geben. Und einen Teller für die Blattreste. Dann zuerst Blatt für Blatt abnehmen und in die Sauce tauchen und den weichen Teil mit der Sauce «abnagen». Zum Schluss den Boden freilegen und in Stücken mit der Sauce geniessen.