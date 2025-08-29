Legende: SRF / Anja Klein

Rezept - Brombeer-Birchermüesli mit gesalzenen Sonnenblumenkernen

Rezept für Brombeer-Birchermüesli mit gesalzenen Sonnenblumenkernen Für: 1-2 Personen

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + über Nacht einweichen Zutaten 50 g feine Haferflocken

50 g grobe Haferflocken

2,5 dl Milch

50 g Sonnenblumenkerne

1 EL Öl

Ca. 2 Prisen Salz

250 g Brombeeren

360 g Joghurt Nature

½ Zitrone

2 säuerliche Äpfel, z. B. Braeburn Zubereitung Haferflocken über Nacht in der Milch einweichen. Sonnenblumenkerne in einer Bratpfanne im Öl anrösten. Mit Salz würzen. Einige Brombeeren für die Dekoration beiseitelegen, restliche Brombeeren mit einer Gabel zerdrücken. Mit dem Joghurt zu den Flocken geben. Zitronenschale fein dazureiben. Zitronensaft auspressen und beigeben. Äpfel an einer Bircherraffel dazureiben. Die Hälfte der Sonnenblumenkerne beigeben. Alles gut mischen. Restliche Brombeeren und Sonnenblumenkerne auf dem Birchermüesli anrichten. Rezept als PDF herunterladen Brombeer-Birchermüesli mit gesalzenen Sonnenblumenkernen Brombeer-Birchermüesli mit gesalzenen Sonnenblumenkernen

Radio SRF 1, 11.40 Uhr, 29.08.2025 ; Anja Steiner