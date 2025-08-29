 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht
Weisser Teller mit brombeerfarbigem Birchermüesli.
Legende: SRF / Anja Klein

Inhalt

Rezept Brombeer-Birchermüesli mit gesalzenen Sonnenblumenkernen

29.08.2025, 09:39

Teilen

Rezept für Brombeer-Birchermüesli mit gesalzenen Sonnenblumenkernen

Für: 1-2 Personen
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + über Nacht einweichen

Zutaten

  • 50 g feine Haferflocken
  • 50 g grobe Haferflocken
  • 2,5 dl Milch
  • 50 g Sonnenblumenkerne
  • 1 EL Öl
  • Ca. 2 Prisen Salz
  • 250 g Brombeeren
  • 360 g Joghurt Nature
  • ½ Zitrone
  • 2 säuerliche Äpfel, z. B. Braeburn

Zubereitung

  1. Haferflocken über Nacht in der Milch einweichen.
  2. Sonnenblumenkerne in einer Bratpfanne im Öl anrösten. Mit Salz würzen. Einige Brombeeren für die Dekoration beiseitelegen, restliche Brombeeren mit einer Gabel zerdrücken. Mit dem Joghurt zu den Flocken geben.
  3. Zitronenschale fein dazureiben. Zitronensaft auspressen und beigeben. Äpfel an einer Bircherraffel dazureiben. Die Hälfte der Sonnenblumenkerne beigeben. Alles gut mischen.
  4. Restliche Brombeeren und Sonnenblumenkerne auf dem Birchermüesli anrichten.

Rezept als PDF herunterladen

Brombeer-Birchermüesli mit gesalzenen Sonnenblumenkernen

Radio SRF 1, 11.40 Uhr, 29.08.2025 ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)