Rezept für Brombeer-Birchermüesli mit gesalzenen Sonnenblumenkernen
Für: 1-2 Personen
Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + über Nacht einweichen
Zutaten
- 50 g feine Haferflocken
- 50 g grobe Haferflocken
- 2,5 dl Milch
- 50 g Sonnenblumenkerne
- 1 EL Öl
- Ca. 2 Prisen Salz
- 250 g Brombeeren
- 360 g Joghurt Nature
- ½ Zitrone
- 2 säuerliche Äpfel, z. B. Braeburn
Zubereitung
- Haferflocken über Nacht in der Milch einweichen.
- Sonnenblumenkerne in einer Bratpfanne im Öl anrösten. Mit Salz würzen. Einige Brombeeren für die Dekoration beiseitelegen, restliche Brombeeren mit einer Gabel zerdrücken. Mit dem Joghurt zu den Flocken geben.
- Zitronenschale fein dazureiben. Zitronensaft auspressen und beigeben. Äpfel an einer Bircherraffel dazureiben. Die Hälfte der Sonnenblumenkerne beigeben. Alles gut mischen.
- Restliche Brombeeren und Sonnenblumenkerne auf dem Birchermüesli anrichten.