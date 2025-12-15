Erdnussbutter

Zubereitungszeit: 5 Minuten

Zutaten

200 g ausgehülste Erdnüsse (ohne Häutchen)*

1 bis 2 EL neutrales Öl

*Je nach Ausbeute sind das rund 250 bis 280 g Erdnüsse in der Schale. Man kann auch ganz einfach so viel nehmen, wie man hat und die Menge Öl anpassen.

Zubereitung

Die Erdnüsse mit dem Stabmixer pürieren. 1 bis 2 EL neutrales Öl darunter mischen. In ein Glas füllen und im Kühlschrank aufbewahren.

Tipp

Der Stabmixer eignet sich besser als ein grosser Standmixer, da er einfacher zu reinigen ist. Wenn man möchte, kann man die Erdnussbutter leicht süssen.

Erdnussbutter

Rezept zum Herunterladen