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Rezept Olivenöl-Dip mit Feta und Honig

Ein erfrischender sommerlicher Dip – und alle Zutaten hat man womöglich im Vorratsschrank.

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21.05.2026, 11:38

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Brot und Olivenöl-Dip mit Feta und Honig auf einem Teller.
Legende: Olivenöl-Dip mit Feta und Honig – erfrischend und sommerlich SRF

Rezept für Olivenöl-Dip mit Feta und Honig

Als Apéro für ca. 5 Personen oder als kalte Mahlzeit für 2 Personen.

Zubereitungszeit: ca. 5 Minuten

Zutaten

  • 3-4 EL gutes Olivenöl
  • 1 EL Aceto Balsamico
  • eine Handvoll Oliven
  • Feta
  • 4-5 getrocknete Tomaten
  • 3-4 kleine eingelegte Balsamico-Zwiebeln
  • getrockneter Thymian
  • getrockneter Oregano
  • ca. 1 EL Honig
  • eingelegte Zwiebeln
  • 1 TL Balsamico-Perlen
  • 1 frischer (junger) Knoblauchzehen

Zubereitung

  1. Alle Zutaten in die gewünschte Grösse schneiden und mit dem Öl und Essig vermengen. Ggf. noch mit etwas mehr Olivenöl anreicheren, sollte die Masse zu «klumpig» werden.
  2. Servieren mit Brot.
Olivenöl-Dip mit Feta und Honig

Radio SRF 1, 21.5.2026, «A Point», 11.40 Uhr

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