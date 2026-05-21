Rezept Olivenöl-Dip mit Feta und Honig

Rezept für Olivenöl-Dip mit Feta und Honig
Als Apéro für ca. 5 Personen oder als kalte Mahlzeit für 2 Personen.
Zubereitungszeit: ca. 5 Minuten
Zutaten
- 3-4 EL gutes Olivenöl
- 1 EL Aceto Balsamico
- eine Handvoll Oliven
- Feta
- 4-5 getrocknete Tomaten
- 3-4 kleine eingelegte Balsamico-Zwiebeln
- getrockneter Thymian
- getrockneter Oregano
- ca. 1 EL Honig
- eingelegte Zwiebeln
- 1 TL Balsamico-Perlen
- 1 frischer (junger) Knoblauchzehen
Zubereitung
- Alle Zutaten in die gewünschte Grösse schneiden und mit dem Öl und Essig vermengen. Ggf. noch mit etwas mehr Olivenöl anreicheren, sollte die Masse zu «klumpig» werden.
- Servieren mit Brot.