Rezept Spargeln im Strudelteig mit Feta

Rezept für Spargeln im Strudelteig mit Feta
Ergibt 12 Stück
Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + ca. 10 Minuten backen
Zutaten
- 1 kg grüne Spargeln
- 180 g Feta
- 1 EL Olivenöl
- 1 – 2 TL Chiliflocken
- 2 Blätter Strudelteig
- 30 g Butter, flüssig
- Sesam
- 2 EL Honig
Zubereitung
- Backofen auf 220 °C vorheizen.
- Spargeln im unteren Drittel schälen. Enden frisch anschneiden.
- Feta mit einer Gabel zerdrücken. Mit Olivenöl und Chili mischen.
- Strudelteigblätter in 12 Rechtecke schneiden und mit Butter bestreichen.
- Etwas Feta in die Teigmitte verteilen. Je drei Spargeln darauflegen und etwas andrücken. Spargeln rasch mit Teig einpacken und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Teig mit restlicher Butter beträufeln und mit Sesam bestreuen.
- Spargeln in der Ofenmitte ca. 10 Minuten backen. Mit Honig beträufeln und servieren. Dazu passt Salat.
Tipps
- Frischkäse statt Feta verwenden.
- Sobald der Strudelteig ausgepackt ist, trocknet er schnell aus. Daher zügig arbeiten oder wenn nötig mit einem feuchten Tuch abdecken.