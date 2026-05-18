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Rezept Spargeln im Strudelteig mit Feta

Knuspriger Strudelteig, zarter Spargel und würziger Feta ergeben zusammen ein unkompliziertes Frühlingsgericht.

Autor: 

18.05.2026, 10:39

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Spargel auf weissem Teller mit pink-grünem Hintergrund.
Legende: Spargeln im Strudelteig mit Feta Anja Steiner

Rezept für Spargeln im Strudelteig mit Feta

Ergibt 12 Stück

Zubereitungszeit: ca. 20 Minuten + ca. 10 Minuten backen

Zutaten

  • 1 kg grüne Spargeln
  • 180 g Feta
  • 1 EL Olivenöl
  • 1 – 2 TL Chiliflocken
  • 2 Blätter Strudelteig
  • 30 g Butter, flüssig
  • Sesam
  • 2 EL Honig

Zubereitung

  1. Backofen auf 220 °C vorheizen.
  2. Spargeln im unteren Drittel schälen. Enden frisch anschneiden. 
  3. Feta mit einer Gabel zerdrücken. Mit Olivenöl und Chili mischen.
  4. Strudelteigblätter in 12 Rechtecke schneiden und mit Butter bestreichen.
  5. Etwas Feta in die Teigmitte verteilen. Je drei Spargeln darauflegen und etwas andrücken. Spargeln rasch mit Teig einpacken und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Teig mit restlicher Butter beträufeln und mit Sesam bestreuen.
  6. Spargeln in der Ofenmitte ca. 10 Minuten backen. Mit Honig beträufeln und servieren. Dazu passt Salat.

Tipps

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  • Frischkäse statt Feta verwenden.
  • Sobald der Strudelteig ausgepackt ist, trocknet er schnell aus. Daher zügig arbeiten oder wenn nötig mit einem feuchten Tuch abdecken.

Spargeln im Strudelteig mit Feta

Rezept zum Herunterladen

Radio SRF 1, 8.5.2026, 11.40 Uhr

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