Rezept Olivenöl-Dip mit Hartkäse, Knoblauch und Sardellen

Rezept für Olivenöl-Dip mit Hartkäse, Knoblauch und Sardellen
Als Apéro für ca. 5 Personen oder als kalte Mahlzeit für 2 Personen.
Zubereitungszeit: ca. 5 Minuten
Zutaten
- Einige Oliven
- 3-4 EL gutes Olivenöl
- 1 EL Aceto Balsamico oder Balsamico-Perlen
- 3 Sardellenfilets
- einige Kapern
- 4 confierte Knoblauchzehen (alternativ 1-2 rohe Knoblauchzehen verwenden)
- 20-30 g geriebener Pecorino Romano oder Parmesan (auch ein anderer rezenter Hartkäse funktioniert)
- 2-3 Zweige frische glatte Petersilie
Zubereitung
- Alle Zutaten in die gewünschte Grösse schneiden und mit dem Öl und Essig vermengen. Ggf. noch mit etwas mehr Olivenöl anreicheren, sollte die Masse zu «klumpig» werden.
- Servieren mit Brot.
Wie funktioniert confierter Knoblauch?
Für den confierten Knoblauch: Einen ganzen Knoblauch schälen, in eine Gratin-Form oder eine kleine Cocotte geben. Dann mit leicht erhitztem Olivenöl und/oder Butter übergiessen, bis die Zehen bedeckt sind. Dann im Ofen bei ca. 140-160 Grad Celsius während ca. 40-50 Minuten garen, bis die zehen eine goldige Farbe angenommen haben.