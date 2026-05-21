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Rezept Olivenöl-Dip mit Hartkäse, Knoblauch und Sardellen

Eine kleine Geschmacksexplosion für die Apéro-Platte, als sommerlicher Brotaufstrich oder als Pesto für eine Pasta.

Autor: 

21.05.2026, 11:43

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Weisse Schüssel mit Olivenöl-Dip mit Hartkäse, Knoblauch und Sardellen
Legende: Dieser Olivenöl-Dip ist eine Geschmacksexplosion SRF

Rezept für Olivenöl-Dip mit Hartkäse, Knoblauch und Sardellen

Als Apéro für ca. 5 Personen oder als kalte Mahlzeit für 2 Personen.

Zubereitungszeit: ca. 5 Minuten

Zutaten

  • Einige Oliven
  • 3-4 EL gutes Olivenöl
  • 1 EL Aceto Balsamico oder Balsamico-Perlen
  • 3 Sardellenfilets
  • einige Kapern
  • 4 confierte Knoblauchzehen (alternativ 1-2 rohe Knoblauchzehen verwenden)
  • 20-30 g geriebener Pecorino Romano oder Parmesan (auch ein anderer rezenter Hartkäse funktioniert)
  • 2-3 Zweige frische glatte Petersilie

Zubereitung

  1. Alle Zutaten in die gewünschte Grösse schneiden und mit dem Öl und Essig vermengen. Ggf. noch mit etwas mehr Olivenöl anreicheren, sollte die Masse zu «klumpig» werden.
  2. Servieren mit Brot.

Wie funktioniert confierter Knoblauch?

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Für den confierten Knoblauch: Einen ganzen Knoblauch schälen, in eine Gratin-Form oder eine kleine Cocotte geben. Dann mit leicht erhitztem Olivenöl und/oder Butter übergiessen, bis die Zehen bedeckt sind. Dann im Ofen bei ca. 140-160 Grad Celsius während ca. 40-50 Minuten garen, bis die zehen eine goldige Farbe angenommen haben.

Olivenöl-Dip mit Hartkäse, Knoblauch und Sardellen

Radio SRF 1, 21.5.2026, «A Point», 11.40 Uhr

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