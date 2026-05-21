Rezept Olivenöl-Dip mit Hartkäse, Knoblauch und Sardellen

Für den confierten Knoblauch: Einen ganzen Knoblauch schälen, in eine Gratin-Form oder eine kleine Cocotte geben. Dann mit leicht erhitztem Olivenöl und/oder Butter übergiessen, bis die Zehen bedeckt sind. Dann im Ofen bei ca. 140-160 Grad Celsius während ca. 40-50 Minuten garen, bis die zehen eine goldige Farbe angenommen haben.