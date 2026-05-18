Rezept Spargel-Cordon-bleu

Rezept für Spargel-Cordon-bleu
Hauptgericht für 4 Personen, ergibt 8 Stück
Zubereitungszeit: ca. 45 Minuten
Zutaten
- 500 g weisse Spargelspitzen
- Rapsöl zum Braten
- Salz, Pfeffer
- 16 Tranchen Schinken, z. B. Ofenschinken
- 8 Scheiben Gruyère
- 60 g Mehl
- Ca. 100 g Panko oder Paniermehl
2 Eier
- ½ Zitrone
Zubereitung
- Spargeln wenn nötig schälen. Enden frisch anschneiden. Wenig Öl erhitzen. Spargeln bissfest braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Spargeln auskühlen lassen.
- Zwei Tranchen Schinken leicht überlappend aufeinanderlegen. Jeweils eine Scheibe Käse darauflegen. Je drei Spargeln auf den Käse legen und satt einrollen. Wenn nötig mit einem Holzspiess fixieren.
- Mehl, Paniermehl und Eier separat in je einen tiefen Teller geben. Eier verquirlen. Spargeln zuerst im Mehl wenden. Überflüssiges Mehl abklopfen. Dann durchs Ei ziehen und im Panko wenden. Panade gut andrücken. Nach Belieben erneut durchs Ei ziehen und im Panko wenden.
- Reichlich Öl in einer grossen Bratpfanne erhitzen. Cordon-bleu rundum bei mittlerer Hitze anbraten, bis die Panade goldbraun ist.
- Zitrone in Schnitze schneiden. Spargel-Cordon-bleu mit Zitronenschnitz servieren. Dazu passt Salat.
Tipp
Statt Spargelspitzen Spargelstangen verwenden. Diese vorab im Salzwasser bissfest kochen, quer halbieren und wie im Rezept weiterverwenden.