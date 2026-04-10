Für dieses Rezept nutzt man Spargelfond aus Schalen und Abschnitten, die man am Vortag einkocht.

Rezept für 4 Personen

Kochdauer: 30 Minuten

Zutaten

100-200 g gekochte Abschnitte von weissem Spargel (vom Vortag)

1 Liter Spargelfonds (vom Vortag)*

1 kleine Zwiebel

20 g Butter

1 EL Mehl

1 dl Weisswein oder Prosecco

Salz

Pfeffer

1 dl Rahm

Maisstärke

Kräuter für Dekoration

* Diesen macht man, indem man Schalen von 1 kg weissen Spargeln auskocht. Dann nimmt man diese raus und entsorgt sie. Im gleichen Wasser dann die Spargelstangen und Spargelabschnitte mit 10 g Butter und Salz und etwas Zitronensaft kochen. Die Spargelstangen servieren, die Abschnitte und den Fonds aufbewahren.

Zubereitung