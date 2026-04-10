Rezept für 4 Personen
Kochdauer: 30 Minuten
Zutaten
- 100-200 g gekochte Abschnitte von weissem Spargel (vom Vortag)
- 1 Liter Spargelfonds (vom Vortag)*
- 1 kleine Zwiebel
- 20 g Butter
- 1 EL Mehl
- 1 dl Weisswein oder Prosecco
- Salz
- Pfeffer
- 1 dl Rahm
- Maisstärke
- Kräuter für Dekoration
* Diesen macht man, indem man Schalen von 1 kg weissen Spargeln auskocht. Dann nimmt man diese raus und entsorgt sie. Im gleichen Wasser dann die Spargelstangen und Spargelabschnitte mit 10 g Butter und Salz und etwas Zitronensaft kochen. Die Spargelstangen servieren, die Abschnitte und den Fonds aufbewahren.
Zubereitung
- Die gekochten Abschnitte mit dem Fonds gut pürieren und abseihen durch ein Sieb.
- Die Zwiebel mit Butter andünsten. 1 EL Mehl dazugeben und kurz mitdünsten.
- Mit dem Weisswein oder dem Prosecco ablöschen und etwas einköcheln. Dann den Fonds dazugeben und rund 20 Minuten einköcheln. Mit Salz und Pfeffer würzen.
- Den Rahm separat um einen Drittel einreduzieren. Dann zur Suppe geben. Mit etwas Maisstärke abbinden (dafür Maisstärke in etwas kaltem Wasser auflösen und in die Suppe einrühren, Menge je nach gewünschter Konsistenz der Suppe). Einige Minuten köcheln, dann in Schalen anrichten.
- Mit Kräutern dekorieren. Gut passt im Frühling Barbarakraut, eine Art Winterkresse. Es geht aber auch mit Schnittlauch.