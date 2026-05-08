Rezept Erdbeer-Holunderblüten-Konfitüre

Dieses Rezept kombiniert zwei Frühlingsklassiker: Erdbeeren und Holunderblüten. Die Konfitüre bekommt so eine feine florale Note.

Rezept für Erdbeer-Holunderblüten-Konfitüre

Zutaten

3 Dolden Holunderblüten

500 g Erdbeeren

250 g Zucker

2 EL Zitronensaft

20 g Pektin*

* Oder so viel, wie auf der Verpackung steht; alternativ Gelierzucker verwenden.

Zubereitung

Von den Holunderblütendolden die feinen Blüten ablesen. Das braucht etwas Geduld, es sollte keine Stängelchen drin haben.

Die Erdbeeren rüsten und in Stücke schneiden. Mit der Hälfte des Zuckersud mit dem Zitronensaft in einen Topf geben. Bei niedriger Hitze ziehen lassen und dann zum Köcheln bringen. Nach einigen Minuten mit dem Stabmixer fein pürieren.

Das Pektin und dann die Holunderblüten einrühren und eine Minute strudelnd kochen. Dann abfüllen in ausgekochte Gläser und diese sofort verschliessen.

Tipp:

Mit reinem Pektin und sauberem Arbeiten beim Abfüllen (ausgekochte Gläser und Deckel, heiss einfüllen, sofort verschliessen) ist die Konfitüre drei Monate haltbar (der Zuckergehalt ist eher gering). Wer die Konfitüre länger aufbewahren möchte, verwendet Gelierzucker.

Rezept als PDF herunterladen