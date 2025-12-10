Rezept Saftiger Orangen-Mandelkuchen mit Kardamom

Rezept für Orangen-Mandelkuchen mit Kardamom
Zutaten
- 2 saftige Bio-Blondorangen (oder Demeter)
- 200g geriebene Mandeln
- 100 bis 200g Zucker (je nach Geschmack)
- 5 Eier
- 2 Kardamomkapseln oder eine Messerspitze Kardamom-Pulver
Zubereitung
- Die Orangen waschen, in einer Pfanne Wasser erhitzen und die Orangen für 45 bis 60 Minuten auf kleinem Feuer weichkochen. Danach etwas abkühlen lassen, vierteln und – wenn vorhanden – die Kerne entfernen. Fein pürieren und auskühlen lassen.
- Die geriebenen Mandeln vorsichtig rösten.
- Die Eier aufschlagen und gut schaumig rühren. Dann den Zucker dazugeben und weiter rühren, bis eine sehr fluffige Masse entsteht.
- Kardamomsamen aus den Kapseln lösen und fein mörsern.
- Mandeln, Orangen-Püree und das Kardamompulver darunterziehen.
- In einer 24cm Springform bei 160 Grad für rund 40 Minuten backen.