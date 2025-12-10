Rezept - Saftiger Orangen-Mandelkuchen mit Kardamom

Die wichtigsten Zutaten dieses Kuchens sind sonnengereift: Orangen und Mandeln aus Südeuropa. Vereint mit schaumig geschlagenen Eiern und wenig Zucker ergeben sie einen feuchten und aromatischen Kuchen, der von Düften der Orangenblüte im Frühling träumen lässt.