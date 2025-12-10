Rezept Randen-Kartoffel Pavé

Randen-Kartoffel-Pavé
Beilage für 6 Personen, Zubereitungszeit: ca. 50 Minuten + 2 Stunden backen + über Nacht fest werden lassen
Zutaten für eine Cakeform à 20 cm
- 300 g rote Randen
- 350 g Süsskartoffeln
- 500 g festkochende Kartoffeln
- 80 g Butter
- 3 TL Maisstärke
- Salz
- 20 g Kräuter, z. B. Schnittlauch, Peterli, Dill
- 200 g Crème fraîche
- Pfeffer
- l zum Braten
- Fleur de sel
Zubereitung
- Am Vortag Randen, Süsskartoffeln und Kartoffeln schälen.
- Separat in dünne Scheiben à ca. 2 mm hobeln und in je eine Schüssel geben.
- Butter schmelzen und mit Maisstärke gut verrühren.
- Butter in die drei Schüsseln verteilen.
- Randen, Süsskartoffeln und Kartoffeln mit Salz würzen und gut mit der Butter verrühren.
- Backofen auf 160 °C vorheizen.
- Cakeform mit Backpapier auslegen.
- Formenboden mit Randen-Scheiben auslegen, dabei die Scheiben überlappend in die Form schichten. Zwischendurch gut festdrücken.
- Auf dieselbe Weise die Süsskartoffeln in die Form schichten und gut festdrücken.
- Zum Schluss die Kartoffeln ebenfalls überlappend in die Form schichten und gut festdrücken.
- In der Ofenmitte 2 Stunden backen.
- Pavé aus dem Ofen nehmen und in der Form auskühlen lassen.
- Kartoffeln mit Backpapier belegen und mit einem schweren Gefäss oder Konservendosen gleichmässig beschweren.
- Pavé über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen.
- Kräuter hacken. Mit Crème fraîche mischen und mit Salz und Pfeffer würzen.
- Pavé vorsichtig aus der Form lösen und in Scheiben à ca. 2 cm schneiden.
- Pavé-Scheiben bei mittlerer Hitze in wenig Öl beidseitig anbraten, vorsichtig wenden.
- Randen-Kartoffel-Pavé mit Fleur de sel bestreuen und mit Kräuter-Crème fraîche servieren.