In dieser Reportage-Serie nehmen wir Sie mit an unerwartete, spannende, hörenswerte Orte der Konsumwelt.

«Espresso to go»

Gönnen Sie sich einen «Espresso to go» und tauchen Sie mit unseren Reportagen ein in die Konsumwelt: Das Konsumentenmagazin besucht Projekte, die unseren Konsum nachhaltiger machen wollen.

Wir zeigen aber auch die Schattenseiten des Konsums und gehen an Orte, wo Menschen sich für mehr Fairness und weniger Verschwendung engagieren.

In der Flickstube lernen Migrantinnen mehr als nur Nähen: Die Flickstube ist ein Lern- und Integrationsprojekt der Caritas Zürich für armutsbetroffene Migrantinnen. In acht verschiedenen Flickstuben, verteilt im ganzen Kanton, vertiefen die Frauen ihre Nähkenntnisse, lernen Deutsch und knüpfen soziale Kontakte. Das Projekt will die Migrantinnen auf dem Weg ins Arbeitsleben unterstützen.