Der «Kassensturz» geht regelmässig Rechtsfragen aus dem Alltag auf den Grund. Nun sind Sie an der Reihe!

Darf man ein Schuhkästli vor die Wohnung stellen?

Post von Ihrer Hausverwaltung: «Beachten Sie, dass es nicht erlaubt ist, Schuhschränke im Treppenhaus abzustellen. Bitte entfernen Sie es sofort». «Vor meiner Wohnung kann ich machen, was ich will!», sagen Sie sich. Doch darf man einen kleinen Schuhschrank im Treppenhaus aufstellen? Darf man das?

Darf man mit einem Gipsbein Auto fahren?

So ein Pech. In den Ferien bricht sich ein Skifahrer den Unterschenkel. Die Ärztin im Spital verpasst ihm einen Gips. Eine Woche später sind die Ferien vorbei. «Zum Glück habe ich mir nicht das rechte Bein gebrochen», denkt sich der Mann, packt seine Koffer ins Auto und fährt nach Hause.

«Du bist wohl nicht ganz bei Trost!», finden einige Tage später seine Arbeitskollegen. «Mit einem Gipsbein darf man sich nicht ans Steuer setzen». «Doch», entgegnet der Verunfallte. «Ich fahre nämlich einen Automaten. Dafür brauche ich das linke Bein nicht». Doch darf man mit einem Gipsbein Auto fahren? Darf man das?

Darf man mit einem E-Trottinett in der Fussgängerzone fahren?

In vielen Fussgängerzonen herrscht Gedränge und Dichtestress. Immer öfter sind dort auch Personen mit ihren elektrischen Trottinetts unterwegs. Doch: Darf man eigentlich mit einem E-Trottinett durch eine Fussgängerzone fahren? Darf man das?

Darf man sein Velo an einen Zaun anketten?

Immer mehr Menschen nutzen ihr Fahrrad für den Arbeitsweg und in der Freizeit. Besonders praktisch: Ein Velo lässt sich fast überall abstellen und – zur Sicherheit – an einem Zaun anketten. Doch darf man sein Velo an einen Zaun anketten? Darf man das?

Darf man Fotos von Unbekannten auf sozialen Medien posten?

Ein Passant fotografiert mit seinem Handy eine staunende und gestikulierende Menschengruppe vor dem Berner Zytglogge-Turm. Kurze Zeit später postet er die besten Schnappschüsse auf seinen sozialen Netzwerken. Seine Begleitung hat Bedenken. Darf man Fotos mit mir unbekannten Menschen auf den sozialen Medien posten? Darf man das?

Darf man in der Wohnung nasse Wäsche aufhängen?

In Mehrfamilienhäusern ist die gemeinsame Waschküche ein Hot-Spot: Oftmals unordentlich und vor allem ständig besetzt. Viele Mieterinnen und Mieter hängen deshalb ihre Wäsche in der Wohnung auf. Doch darf man nasse Wäsche in der Wohnung aufhängen? Darf man das?

Darf man eine Drohne abschiessen, die mich filmt?

Sie können einem gehörig auf den Senkel gehen: Drohnen. Im Wald, am See … überall surren sie über unseren Köpfen herum. Viele mit Kameras ausgerüstet. Immer wieder greifen Genervte zur Selbsthilfe und holen diese Störenfriede vom Himmel. Doch darf man eine Drohne abschiessen? Darf man das?