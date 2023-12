Reusser steigt unvermittelt vom Rad

09:47 Video Reusser: «Es war kein mechanisches Problem, ich wollte in diesem Moment aufgeben» Aus Sport-Clip vom 10.08.2023. abspielen. Laufzeit 9 Minuten 47 Sekunden.

An der Rad-WM geht Marlen Reusser im Zeitfahren als Favoritin an den Start. Nach gut der Hälfte des Rennens steigt die Bernerin überraschend von ihrem Rad und gibt auf. Der Grund sind weder das Material noch körperliche Probleme. Im SRF-Interview nennt Reusser eine mentale Erschöpfung als Auslöser.

Stricker singt und siegt

00:46 Video Stricker schafft mit 1. Matchball die Überraschung Aus Sport-Clip vom 30.08.2023. abspielen. Laufzeit 46 Sekunden.

An den US Open sorgt Dominic Stricker für eine Schweizer Sternstunde. In der 2. Runde ringt der Berner Stefanos Tsitsipas (ATP 7) in 5 Sätzen nieder. Sein guter Lauf in New York endet im Achtelfinal mit einer Niederlage gegen den Amerikaner Taylor Fritz.

Romantische Belohnung im Ziel

00:50 Video Heiratsantrag im Ziel: Slowakische Geher verloben sich bei WM Aus Sport-Clip vom 24.08.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

An der Leichtathletik-WM in Budapest erreicht die Slowakin Hana Burzalova über 35 km Gehen das Ziel auf Platz 19. Dort wartet eine besondere Überraschung auf sie. Ihr Freund Dominik Cerny, ebenfalls ein Geher aus der Slowakei, empfängt Burzalova auf den Knien mit einem Heiratsantrag. Diesen nimmt sie sichtlich gerührt an.

Am Donnerstag blicken wir auf den September zurück.