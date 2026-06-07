Zwei Tage nach der WM-Ouvertüre steigt am 13. Juni auch für die Schweiz das Startspiel. Das sind die Programmpunkte bis zum Auftakt gegen Katar.

Der Countdown: So nähert sich die Nati dem Startspiel

Legende: Das lange Warm-up bis es dann endlich losgeht Insgesamt hält die Nati vor ihrem Startspiel in der Jewish Academy 8 Einheiten ab. freshfocus/Toto Marti/Blick

Die Nati lancierte ihr WM-Abenteuer am Pfingstmontag (25. Mai) mit dem Einrücken in St. Gallen. Der erfolgreiche Test in St. Gallen – ein 4:1 gegen WM-Teilnehmer Jordanien – markierte den Abschluss der 1. Vorbereitungs-Tranche.

Am 2. Juni ist der SFV-Tross ans WM-Turnier in den USA, in Kanada und Mexiko aufgebrochen und hat sich in seinem Quartier in San Diego eingerichtet. Mittlerweile ist auch die spielerische Generalprobe absolviert: Exakt eine Woche vor dem Schweizer Kickoff in der Gruppe B gegen Katar resultierte ein eher mageres 1:1 gegen Australien, das nach Granit Xhakas Rüffel sicher noch einiges an Aufarbeitung benötigt.

Passend zum Thema Déjà-vu für die Nati Xhakas Kritik sorgte schon einmal für Erfolg

So präsentiert sich der komplette Spielplan im Pool B (alle Angaben in MEZ-Zeit; alle Matches live bei SRF im Programm):

Freitag, 12.6. – 21:00 Uhr Kanada - Bosnien-Herzegowina (Toronto)

(Toronto) Samstag, 13.6. – 21:00 Uhr Katar - Schweiz (San Francisco Bay Area)

(San Francisco Bay Area) Donnerstag, 18.6. – 21:00 Uhr Schweiz - Bosnien-Herzegowina (Los Angeles)

(Los Angeles) Freitag, 19.6. – 00:00 Uhr Kanada - Katar (Vancouver)

(Vancouver) Mittwoch, 24.6. – 21:00 Uhr Schweiz - Kanada (Vancouver)

(Vancouver) Mittwoch, 24.6. – 21:00 Uhr Bosnien-Herzegowina - Katar (Seattle)

Das Startspiel rückt also näher und näher. Am Sonntag darf nochmals durchgeschnauft werden, abgesehen von einem leichten Erholungstraining im Hotel stehen keine Aktivitäten auf dem Programm. Dann wird von Montag bis Donnerstag um jeweils 10:45 Uhr Ortszeit auf dem Trainingsgelände der Jewish Academy noch je eine Trainingseinheit bestritten, vorgängig gibt's täglich eine Medienkonferenz.

Der Tag vor dem 1. Gruppenspiel ist dann wie folgt strukturiert:

10:15 Uhr: Abschlusstraining in San Diego

15:00 Uhr: Abflug nach San Francisco, die Reisezeit in der Luft beträgt rund 1:40 Stunden

18:45 Uhr: Letzte Medienkonferenz vor dem Spiel mit Trainer Murat Yakin und einem Spieler – live im Stream in der SRF Sport App zu sehen

Im Anschluss an die Partie fliegen die Schweizer noch am gleichen Tag um 16:45 Uhr Ortszeit, also 4:45 Stunden nach dem Anpfiff, zurück in ihr WM-Quartier in San Diego.