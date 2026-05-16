Die Schweiz trifft an der WM 2026 auf Kanada, Katar und Bosnien-Herzegowina und ist dabei klarer Gruppenfavorit.

Legende: Wollen ihrer Favoritenrolle in der Gruppe B gerecht werden Granit Xhaka, Manuel Akanji und Breel Embolo. Imago/Steinsiek.ch/Grant Hubbs

Die Kräfteverhältnisse

Dass die Schweiz in der WM-Gruppe B klarer Favorit ist, offenbart sich nicht nur bei einem Blick auf die Weltrangliste. Die Nati ist zum 6. Mal hintereinander an einer WM-Endrunde dabei. Damit ist das Team deutlich erfahrener als die restlichen der Gruppe. Für den erfolgreichen und routinierten Kern um Granit Xhaka, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez und Co. könnte es zudem die letzte Weltmeisterschaft sein.

Nach dem Aus in der Gruppenphase vor vier Jahren soll es für Kanada vor heimischem Publikum mit dem erstmaligen Vorstoss in die K.o.-Phase klappen. Der Erfolg des Co-Gastgebers dürfte auch von der Teilnahme von Starspieler Alphonso Davies abhängen. Der Bayern-Aussenverteidiger verletzte sich in der Champions League gegen PSG am Oberschenkel, nachdem er erst kurz zuvor von einem Kreuzbandriss zurückgekehrt war.

Mit Katar und Bosnien-Herzegowina verfolgen auch die anderen Mannschaften das Ziel, erstmals in eine WM-K.o.-Phase einzuziehen. Katar hat mit rund 18 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de) den tiefsten Marktwert der Gruppe, die Hauptprobe ist mit dem Gruppenphasen-Aus am Arabien-Pokal zudem misslungen. Anders die Gemütslage bei Bosnien-Herzegowina: Das Balkan-Land schaffte es mit einem Sieg über Italien an die WM.

Die Partien

Freitag, 12.6. – 21:00 Uhr Kanada – Bosnien-Herzegowina (Toronto)

(Toronto) Samstag, 13.6. – 21:00 Uhr Katar – Schweiz (Santa Clara)

(Santa Clara) Donnerstag, 18.6. – 21:00 Uhr Schweiz – Bosnien-Herzegowina (Inglewood (Los Angeles))

(Inglewood (Los Angeles)) Freitag, 19.6. – 00:00 Uhr Kanada – Katar (Vancouver)

(Vancouver) Mittwoch, 24.6. – 21:00 Uhr Schweiz – Kanada (Vancouver)

(Vancouver) Mittwoch, 24.6. – 21:00 Uhr Bosnien-Herzegowina – Katar (Seattle)

Spieler im Fokus

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Granit Xhaka (33/Schweiz/Sunderland). Der unbestrittene Leitwolf der Schweiz blickt auf eine gelungene erste Saison in Sunderland zurück. Als Captain führte er sein Team zum Klassenerhalt in der Premier League. Xhaka dürfte damit mit viel Selbstvertrauen in die USA reisen. Bildquelle: Keystone/Claudio Thoma. 1 / 8 Legende: Granit Xhaka (33/Schweiz/Sunderland) Der unbestrittene Leitwolf der Schweiz blickt auf eine gelungene erste Saison in Sunderland zurück. Als Captain führte er sein Team zum Klassenerhalt in der Premier League. Xhaka dürfte damit mit viel Selbstvertrauen in die USA reisen. Keystone/Claudio Thoma

Bild 2 von 8. Manuel Akanji (30/Schweiz/Inter Mailand). Auch der Schweizer Abwehrchef dürfte die WM mit breiter Brust in Angriff nehmen. Mit Inter gewann Akanji den italienischen Meistertitel. Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro. 2 / 8 Legende: Manuel Akanji (30/Schweiz/Inter Mailand) Auch der Schweizer Abwehrchef dürfte die WM mit breiter Brust in Angriff nehmen. Mit Inter gewann Akanji den italienischen Meistertitel. Keystone/Cyril Zingaro

Bild 3 von 8. Alphonso Davies (25/Kanada/Bayern München). Er ist der Star des kanadischen Nationalteams. Doch die WM-Teilnahme des Bayern-Spielers ist noch nicht geklärt. In der Champions League verletzte sich Davies am Oberschenkel. Dadurch musste er die Klub-Saison beenden. Für Kanada wäre es ein herber Rückschlag, wenn er die Heim-WM verpassen würde. Bildquelle: Imago/ZUMA Press Wire. 3 / 8 Legende: Alphonso Davies (25/Kanada/Bayern München) Er ist der Star des kanadischen Nationalteams. Doch die WM-Teilnahme des Bayern-Spielers ist noch nicht geklärt. In der Champions League verletzte sich Davies am Oberschenkel. Dadurch musste er die Klub-Saison beenden. Für Kanada wäre es ein herber Rückschlag, wenn er die Heim-WM verpassen würde. Imago/ZUMA Press Wire

Bild 4 von 8. Jonathan David (26/Kanada/Juventus). Der von Lille in der letzten Saison zu Juventus gewechselte David konnte die hohen Erwartungen in Turin bisher nicht ganz erfüllen. Der Angreifer ist kein unbestrittener Stammspieler. Dennoch kam er in seiner Debütsaison in der Serie A auf 10 Skorerpunkte. Auch für Kanada wird er fürs Toreschiessen zuständig sein. Bildquelle: Imago/ZUMA Press Wire. 4 / 8 Legende: Jonathan David (26/Kanada/Juventus) Der von Lille in der letzten Saison zu Juventus gewechselte David konnte die hohen Erwartungen in Turin bisher nicht ganz erfüllen. Der Angreifer ist kein unbestrittener Stammspieler. Dennoch kam er in seiner Debütsaison in der Serie A auf 10 Skorerpunkte. Auch für Kanada wird er fürs Toreschiessen zuständig sein. Imago/ZUMA Press Wire

Bild 5 von 8. Edin Dzeko (40/Bosnien-Herzegowina/Schalke 04). Der Altmeister kommt im Spätherbst seiner Karriere noch einmal in den Genuss einer WM. Mit Schalke schaffte Dzeko jüngst den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Gut möglich also, dass der 40-Jährige seine Karriere um eine weitere Saison verlängert. Bildquelle: Imago/Sportimage. 5 / 8 Legende: Edin Dzeko (40/Bosnien-Herzegowina/Schalke 04) Der Altmeister kommt im Spätherbst seiner Karriere noch einmal in den Genuss einer WM. Mit Schalke schaffte Dzeko jüngst den Wiederaufstieg in die Bundesliga. Gut möglich also, dass der 40-Jährige seine Karriere um eine weitere Saison verlängert. Imago/Sportimage

Bild 6 von 8. Haris Tabakovic (31/Bosnien-Herzegowina/Borussia Mönchengladbach). Der in der Schweiz aufgewachsene Tabakovic war massgeblich an Bosnien-Herzegowinas WM-Qualifikation beteiligt. Der 31-Jährige erzielte gegen Italien in der 79. Minute den 1:1-Ausgleich. Damit erzwang er die Verlängerung. Die Bosnier setzten sich schliesslich im Penaltyschiessen durch. Bildquelle: Imago/Gribaudi/Image-Sport. 6 / 8 Legende: Haris Tabakovic (31/Bosnien-Herzegowina/Borussia Mönchengladbach) Der in der Schweiz aufgewachsene Tabakovic war massgeblich an Bosnien-Herzegowinas WM-Qualifikation beteiligt. Der 31-Jährige erzielte gegen Italien in der 79. Minute den 1:1-Ausgleich. Damit erzwang er die Verlängerung. Die Bosnier setzten sich schliesslich im Penaltyschiessen durch. Imago/Gribaudi/Image-Sport

Bild 7 von 8. Almoez Ali (29/Katar/Al-Duhail). Ali ist Katars Torschütze vom Dienst. In der asiatischen WM-Quali erzielte kein Spieler mehr Tore als der 29-Jährige. Ali netzte 12 Mal ein. Bildquelle: Imago/Naushad. 7 / 8 Legende: Almoez Ali (29/Katar/Al-Duhail) Ali ist Katars Torschütze vom Dienst. In der asiatischen WM-Quali erzielte kein Spieler mehr Tore als der 29-Jährige. Ali netzte 12 Mal ein. Imago/Naushad

Bild 8 von 8. Akram Afif (29/Katar/Al-Sadd). Während Ali die Tore schiesst, bereitet Afif sie vor. Der 29-Jährige lieferte in der WM-Quali Asiens so viele Vorlagen wie kein anderer Akteur (11). Bildquelle: Imago/ZUMA Press Wire. 8 / 8 Legende: Akram Afif (29/Katar/Al-Sadd) Während Ali die Tore schiesst, bereitet Afif sie vor. Der 29-Jährige lieferte in der WM-Quali Asiens so viele Vorlagen wie kein anderer Akteur (11). Imago/ZUMA Press Wire Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Fortsetzung

Der Gruppensieger trifft im Sechzehntelfinal in Vancouver auf ein drittplatziertes Team der Gruppen E, F, G, I oder J. Der Zweitplatzierte bekommt es mit dem Zweitplatzierten der Gruppe A zu tun. Kommt aus der Gruppe B der Drittplatzierte weiter, trifft er auf den Sieger der Gruppe D oder E.

Hinführung auf die WM Box aufklappen Box zuklappen Am 11. Juni startet die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. In unregelmässigen Abständen stimmen wir Sie bereits ab jetzt auf das Fussball-Highlight des Sommers ein.

FIFA WM 2026