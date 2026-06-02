Neue WM, neuer Anlauf: England ist auf der Suche nach dem zweiten WM-Titel. Die Gruppe ist jedoch tückisch.

Legende: Tore sind bei ihm garantiert Harry Kane. IMAGO / Visionhaus

Die Kräfteverhältnisse

Seit 1966 wartet England auf den zweiten Weltmeistertitel. Kaum ein Land lechzt so sehr nach Erfolg wie das Mutterland des Fussballs. Während die Klubs in den europäischen Wettbewerben weitgehend dominieren, enttäuscht das Nationalteam Turnier für Turnier – denn eigentlich ist nur der Titel gut genug.

Für viele Schlagzeilen hat der Favorit der Gruppe L vor dem Turnier gesorgt. Trainer Thomas Tuchel überraschte mit seinem Aufgebot und verärgerte auch einige grosse Namen. Harry Maguire fehlt ebenso wie Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer oder Phil Foden. Qualität ist natürlich trotzdem genug vorhanden, angeführt von Torjäger Harry Kane.

Kaum ein Team hat an Weltmeisterschaften zuletzt so überrascht wie Kroatien. 2018 gelang ausgerechnet gegen England der Einzug in den Final, 2022 bewiesen die Kroaten mit dem 3. Rang, dass das keine Eintagsfliege war. So langsam aber sicher geht die Zeit der ganz grossen Spieler aber zu Ende. Doch auch mit 40 Jahren lässt es sich Luka Modric nicht nehmen, noch einmal eine Endrunde zu bestreiten.

2018 nahm Panama das erste Mal an einer WM teil, 8 Jahre später gelang die zweite Qualifikation. Einen Punkt gab es damals in Russland nicht, nach Niederlagen gegen Belgien (0:3), England (1:6) und Tunesien (1:2) war das Turnier nach der Vorrunde beendet. Das Ziel ist damit klar: Der erste WM-Punkt soll her.

Nicht nur Chancen auf einen Punkt, sondern auf das Weiterkommen rechnet sich Ghana aus. Die Westafrikaner standen 2010 sogar im Viertelfinal. Zuletzt hatten die «Black Stars» allerdings eine schwierige Zeit zu durchlaufen, die Qualifikation für den Afrika Cup wurde kläglich verpasst. Besser machten sie es in der WM-Quali. Das Kader für das Turnier scheint ausgeglichen aus erfahrenen und jungen Spielern.

Die Partien

Mittwoch, 17.6. – 22:00 Uhr: England - Kroatien (Dallas)

(Dallas) Donnerstag, 18.6. – 01:00 Uhr: Ghana – Panama (Toronto)

(Toronto) Dienstag, 23.6. – 22:00 Uhr: England – Ghana (Boston)

(Boston) Mittwoch, 24.6. – 01:00 Uhr: Panama – Kroatien (Toronto)

(Toronto) Samstag, 27.6. – 23:00 Uhr: Kroatien – Ghana (Philadelphia)

(Philadelphia) Samstag, 27.6. – 23:00 Uhr: Panama – England (New York, New Jersey)

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. Harry Kane (32/England/Bayern München). Bei Bayern hat der Captain des Nationalteams gelernt, wie man Titel gewinnt. Diese Fähigkeit will er nun an die WM mitnehmen. Über 100 Länderspiele und 78 Treffer hat er schon auf seinem Konto. Geht es dieses Mal bis zum Final? Bildquelle: IMAGO/Visionhaus. 1 / 8 Legende: Harry Kane (32/England/Bayern München) Bei Bayern hat der Captain des Nationalteams gelernt, wie man Titel gewinnt. Diese Fähigkeit will er nun an die WM mitnehmen. Über 100 Länderspiele und 78 Treffer hat er schon auf seinem Konto. Geht es dieses Mal bis zum Final? IMAGO/Visionhaus

Bild 2 von 8. Jude Bellingham (22/England/Real Madrid). Anders als Trent Alexander-Arnold und seine spanischen Teamkollegen bei Real Madrid darf Bellingham an die WM. Der 22-Jährige bestreitet schon sein viertes grosses Turnier mit England. An Europameisterschaften gings schon zweimal in den Final, an der WM bisher nur in den Viertelfinal. Bildquelle: IMAGO/NurPhoto. 2 / 8 Legende: Jude Bellingham (22/England/Real Madrid) Anders als Trent Alexander-Arnold und seine spanischen Teamkollegen bei Real Madrid darf Bellingham an die WM. Der 22-Jährige bestreitet schon sein viertes grosses Turnier mit England. An Europameisterschaften gings schon zweimal in den Final, an der WM bisher nur in den Viertelfinal. IMAGO/NurPhoto

Bild 3 von 8. Luka Modric (40/Kroatien/AC Mailand). Ein letztes Hurra? Ob Modric nach der WM seine Karriere fortsetzt, ist nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll er seine Karriere beenden. Er lässt es sich aber nicht nehmen, noch einmal alles für sein Land zu geben. Bildquelle: IMAGO/Pixsell. 3 / 8 Legende: Luka Modric (40/Kroatien/AC Mailand) Ein letztes Hurra? Ob Modric nach der WM seine Karriere fortsetzt, ist nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll er seine Karriere beenden. Er lässt es sich aber nicht nehmen, noch einmal alles für sein Land zu geben. IMAGO/Pixsell

Bild 4 von 8. Luka Vuskovic (19/Kroatien/HSV). Erst am Anfang seiner Karriere steht ein anderer Luka. Vuskovic zeigte beim HSV eine überragende Saison und hatte massgeblichen Anteil am Klassenerhalt. Dem Leihspieler von Tottenham wird eine grosse Karriere zugetraut. Bildquelle: Getty Images. 4 / 8 Legende: Luka Vuskovic (19/Kroatien/HSV) Erst am Anfang seiner Karriere steht ein anderer Luka. Vuskovic zeigte beim HSV eine überragende Saison und hatte massgeblichen Anteil am Klassenerhalt. Dem Leihspieler von Tottenham wird eine grosse Karriere zugetraut. Getty Images

Bild 5 von 8. Adalberto Carrasquilla (27/Panama/Pumas). Der 27-Jährige zieht die Fäden im Mittelfeld und gilt als Bindeglied zwischen Verteidigung und Angriff. Bis Ende Mai war er noch bei seinem mexikanischen Verein Pumas im Einsatz und ist dementsprechend voll im Saft. Bildquelle: IMAGO/Agencia-MexSport. 5 / 8 Legende: Adalberto Carrasquilla (27/Panama/Pumas) Der 27-Jährige zieht die Fäden im Mittelfeld und gilt als Bindeglied zwischen Verteidigung und Angriff. Bis Ende Mai war er noch bei seinem mexikanischen Verein Pumas im Einsatz und ist dementsprechend voll im Saft. IMAGO/Agencia-MexSport

Bild 6 von 8. Amir Murillo (30/Panama/Besiktas). Der 30-Jährige ist auch in Europa ein Begriff, momentan spielt der Aussenverteidiger bei Besiktas. Zuvor war er auch schon für Marseille aktiv gewesen. Seine Erfahrung wird wichtig sein, um das international unbekannte Team zu führen. Bildquelle: IMAGO/NurPhoto. 6 / 8 Legende: Amir Murillo (30/Panama/Besiktas) Der 30-Jährige ist auch in Europa ein Begriff, momentan spielt der Aussenverteidiger bei Besiktas. Zuvor war er auch schon für Marseille aktiv gewesen. Seine Erfahrung wird wichtig sein, um das international unbekannte Team zu führen. IMAGO/NurPhoto

Bild 7 von 8. Lawrence Ati Zigi (29/Ghana/St. Gallen). Manchmal spielt er, manchmal nicht. Die Goalie-Position in Ghana ist nicht fix vergeben. Der St. Galler Cupsieger darf sich aber durchaus Hoffnungen machen, an der WM zum Einsatz zu kommen. Aus der Super League sind seine spektakulären Paraden bekannt. Bildquelle: IMAGO/Branislav Racko. 7 / 8 Legende: Lawrence Ati Zigi (29/Ghana/St. Gallen) Manchmal spielt er, manchmal nicht. Die Goalie-Position in Ghana ist nicht fix vergeben. Der St. Galler Cupsieger darf sich aber durchaus Hoffnungen machen, an der WM zum Einsatz zu kommen. Aus der Super League sind seine spektakulären Paraden bekannt. IMAGO/Branislav Racko

Bild 8 von 8. Jonas Adjetey (22/Ghana/Wolfsburg). Im Winter war der Innenverteidiger von Basel in die Bundesliga zu Wolfsburg gewechselt. Dort lief es ihm aber überhaupt nicht: Wenige Einsätze und dazu am Ende der Abstieg über die Relegation. Zeit, etwas den Kopf zu lüften – am besten an der WM. Bildquelle: IMAGO/DeFodi Images. 8 / 8 Legende: Jonas Adjetey (22/Ghana/Wolfsburg) Im Winter war der Innenverteidiger von Basel in die Bundesliga zu Wolfsburg gewechselt. Dort lief es ihm aber überhaupt nicht: Wenige Einsätze und dazu am Ende der Abstieg über die Relegation. Zeit, etwas den Kopf zu lüften – am besten an der WM. IMAGO/DeFodi Images Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Fortsetzung

Der Sieger der Gruppe L trifft im Sechzehntelfinal auf einen Drittplatzierten aus den Gruppen E, H, I, J oder K. Der Gruppenzweite misst sich mit dem Zweiten der Gruppe K. Kommt der Gruppendritte weiter, geht's gegen den Sieger der Gruppe K.

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