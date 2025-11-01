Aufsteiger und Leader Thun schlägt Sion in der 12. Runde der Super League trotz Rückstand mit 2:1.

Sion vergibt per Elfmeter kläglich das 2:0. Thuns Elmin Rastoder gelingt in der 65. Minute die Entscheidung.

Im anderen Spiel feiert Winterthur auf der Schützenwiese den ersten Sieg der Saison.

Der FC Thun schreibt sein Märchen weiter und fährt am 12. Spieltag bereits den 9. Vollerfolg ein. In der Stockhorn Arena können die Thuner einen 2:1-Sieg gegen Sion bejubeln. Selbst bei einer Niederlage wären sie Leader der Super League geblieben, nun können sie den Vorsprung vielleicht sogar ausbauen, wenn die Konkurrenz mitspielt.

Für den entscheidenden Treffer war in der 65. Minute Sturmtank Elmin Rastoder zuständig. Nach Kopfbällen von Michael Heule und Christopher Ibayi behauptete sich der 24-Jährige im Sittener Strafraum und brachte den Ball letztlich im Nachsetzen zum 2:1 in die Maschen. In der Folge verpasste Thun zwar die Vorentscheidung zum 3:1, Sion fiel vorne aber auch nicht mehr viel ein.

Sion: Erst Traumtor, dann Penalty-Fehlschuss

Wenige Minuten vor Rastoders Tor hatten die Hausherren aber auch Glück beansprucht, denn beinahe wäre Sion mit 2:1 in Führung gegangen. Nach einer Flanke von Liam Chipperfield setzte Rilind Nivokazi die Kugel per Kopf an den Querbalken.

Dass die Walliser nach dem 3:2 gegen St. Gallen erneut eine Niederlage hinnehmen mussten, war grösstenteils selbstverschuldet. Denn die Partie hatte in der ersten Hälfte aus Sicht der Gäste einen optimalen Verlauf genommen. Nach einer Viertelstunde brachte Baltazar die Sittener mit einem Prachtstreffer – seinem ersten Super-League-Tor seit dem 10. April 2022 – mit 1:0 in Front.

15 Minuten später durfte Ali Kabacalman zum Penalty antreten, nachdem Nivokazi wie unter der Woche gegen den FCSG im Strafraum gefoult worden war. Seinen erfolgreichen Versuch gegen die Ostschweizer konnte Kabacalman jedoch nicht wiederholen: Er setzte den Strafstoss per «Panenka» auf die Lattenoberkante.

Thun bleibt im Flow

Statt 2:0 für Sion hiess es kurz später 1:1. Nach einem Sion-Einwurf in der eigenen Platzhälfte ging es schnell in Richtung des Walliser Gehäuses. Heule fand mit einer genialen Flanke auf den weiten Pfosten Torjäger Ibayi, der nur noch den Fuss hinhalten musste (39.). Ein perfekt herausgespielter Treffer des Leaders.

Die Thuner Erfolgsserie wird immer beeindruckender. Mauro Lustrinellis Team lässt sich selbst von Rückschlägen nicht verunsichern, sondern scheint aus diesen sogar noch mehr Kraft zu schöpfen. Mittlerweile stehen 5 Siege in Serie zu Buche.

So geht's weiter

Thun trifft in einer Woche auswärts auf Servette (live ab 20:10 Uhr auf SRF zwei). Sion misst sich einen Tag später im Kanton Waadt mit Lausanne.

Super League