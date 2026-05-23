Fred Kerley will bei den umstrittenen Enhanced Games in Las Vegas nach eigenen Angaben ohne leistungssteigernde Mittel antreten.

Legende: Mit viel Selbstbewusstsein gesegnet Fred Kerley. Keystone/AP Photo/Ty ONeil

«Ich brauche das nicht. Gott hat mir nicht umsonst schnelle Beine gegeben. Ich bin hier, um mein Talent zu zeigen», sagte der US-Sprinter, der weiterhin auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles hofft.

Der 31-Jährige, der über 100 Meter Olympia-Silber (2020) und -Bronze (2024) gewann, ist seit August 2025 für zwei Jahre wegen Verstössen gegen die Anti-Doping-Richtlinien gesperrt. Ihm werden in drei Fällen Versäumnisse bei den Meldepflichten vorgeworfen.

Finanzielle Gründe

Bei den «Dopingspielen» in Las Vegas ist er einer der prominentesten Teilnehmer. Er werde jedoch bewusst auf verbotene Mittel wie Testosteron oder Steroide verzichten, erklärte Kerley. Nach eigenen Angaben unterzieht sich Kerley weiterhin regelmässigen Dopingkontrollen und nimmt aus finanziellen Gründen an der Veranstaltung teil.

Die Organisatoren locken mit einem Gesamtpreisgeld von 25 Millionen US-Dollar. Rund 40 Athleten und Athletinnen aus Leichtathletik, Schwimmen und Gewichtheben sind am Start.