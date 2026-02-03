Die Eröffnung erfolgt am Freitagabend im Mailänder Fussballstadion San Siro. Doch die 25. dezentralen Winterspiele werden an 3 Prolog-Tagen in insgesamt 7 Disziplinen schon eher lanciert.

Legende: Allererster Programmpunkt bei Milano Cortina 2026 Auf der Weltcup-Strecke in Bormio testen sich die Skirennfahrer ab Mittwoch an das Olympia-Abfahrtsrennen heran. Keystone/AP Photo/Luca Bruno

Exakt 1447 Tage nach dem Abschluss am 20. Februar 2022 in Peking melden sich die Olympischen Winterspiele zurück. Wie üblich werden die 25. Winterspiele in Norditalien mit einer aufwändigen Zeremonie, die in Anlehnung an die wichtigsten zwei von mehreren Schauplätzen den Namen Milano Cortina 2026 tragen, am Freitagabend eröffnet.

Dem effektiven Startschuss wird ein Prolog-Programm vorangestellt: In erster Linie im Curling Mixed-Doppel und im Eishockey-Turnier der Frauen herrscht ab Mittwoch schon Betrieb, in anderen Sportarten wird vorgängig trainiert oder kommt es zu Ausscheidungen.

Offiziell sind vom Samstag, 7. Februar, bis Sonntag, 22. Februar, 16 Wettkampftage und insgesamt 116 Entscheidungen in 8 Sportarten bzw. 16 Disziplinen angesetzt.

Die Ouvertüre gestaltet sich folgendermassen – dabei sind alle relevanten Schweizer Einsätze in kommentierten Streams in der Sport App sowie auf unserer Webseite zu sehen:

Ski Alpin: Abfahrtstrainings

Der erste Programmpunkt des olympischen Vorgeplänkels aus Schweizer Sicht betrifft die Speed-Asse. Auf der Stelvio in Bormio nehmen sie ein erstes Mal Mass für die Entscheidung in der Abfahrt, der alpinen Königsdisziplin, die gleich am 1. Wettkampftag (Samstag, 7. Februar) ansteht. Die Frauen lancieren dann ihre Reihe von 3 Trainingsfahrten ab Donnerstag in Cortina.

Curling: Mixed Doppel

Den ersten wettkampfmässigen Einsatz aus der Swiss-Olympic-Equipe bestreitet das Ehepaar Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann. Für das Tandem geht es in der Round Robin mit 10 Nationen am Mittwochabend gegen Estland los. Erst zum 3. Mal werden im Curling Mixed-Medaillen vergeben. Bis zur Eröffnungsfeier am Freitagabend hat das Schweizer Gespann schon fast die Hälfte des Vorrunden-Pensums absolviert.

Eishockey: Frauen-Turnier

Am Donnerstagmittag gibt's in Mailand den olympischen Puckeinwurf anlässlich der Begegnung Schweden vs. Deutschland. In der sportlich stärker gewichteten Gruppe A ist das Nationalteam erstmals am Freitagnachmittag unmittelbar vor der Eröffnungszeremonie gefordert. Die Schützlinge von Headcoach Colin Muller treffen dann auf Tschechien.

Rodeln & Skispringen: Trainings

Natalie Maag und Sina Arnet, die einzigen weiblichen Schweizer Vertreterinnen im Rodeln sowie Skispringen, tasten sich ab frühem Donnerstagabend zeitgleich an ihre Wettkämpfe heran. In Cortina bzw. Predazzo machen sie sich auf den ersten 2 Probefahrten respektive im 1. Training zum Springen von der Normalschanze mit den örtlichen Gegebenheiten vertraut. Die 20-jährige Arnet steht dabei vor ihrem Olympia-Debüt. Ihre 3 selektionierten Teamkollegen absolvieren später am Abend das Auftakt-Training.

Snowboard: Big-Air-Qualifikation

Apropos Einzelkämpfer: Jonas Hasler, der 3-fach-Starter bei Milano Cortina 2026, nimmt am Donnerstagabend auf der Big-Air-Schanze seine erste Chance wahr. Dabei zählt es in Livigno gleich von allem Anfang an und geht in 3 Läufen um das Ticket für den Final vom Samstagabend.

Die Eröffnungsfeier live auf SRF zwei Box aufklappen Box zuklappen Am Freitag von 19:00 bis 22:50 Uhr übertragen wir rund um die Olympia-Eröffnungsfeier live auf SRF zwei sowie in der Sport App. Durchs Programm begleiten Annette Fetscherin als Moderatorin und Reto Müller als Kommentator. Die Zeremonie beginnt um 20:00 Uhr. Im SRF-Programm figuriert zudem ein 35-minütiger Rückblick auf die Winterspiele 2022 in Peking, der am Donnerstag um 22:05 Uhr sowie am Freitag um 18:25 Uhr je auf SRF zwei ausgestrahlt wird.

Olympia-Service