Nach 3 Wettkampftagen steht die Schweizer Delegation schon bei 3 Medaillengewinnen – und hat damit frühzeitig das erklärte Ziel bei den Paralympics Milano Cortina 2026 erreicht. Die Erfolgsmeldungen könnten aber nahtlos weitergehen: Am Dienstag ist für die Skirennfahrer erneut Action angesagt.
Bevor dann in Cortina ein rennfreier Tag ansteht, figuriert die Alpine Kombination im Programm. Swiss Paralympic stellt dabei ein Quintett, zudem steht Luca Tavasci nach seinem Biathlon-Warm-up erstmals in seiner Kerndisziplin Langlauf am Start.
Sendehinweise Dienstag
- Ski Alpin: Die Kombinationsrennen (bestehend aus Super-G und Slalom) sehen Sie ab 08:45 Uhr live in der SRF Sport App. Die 5 Schweizer Starter sind in den Kategorien Stehend und Sitzend eingeteilt und bestreiten ihre 1. Läufe ab 10:30 bzw. 11:10 Uhr.
- Langlauf: Die Sprint-Entscheidungen (ab Halbfinals) zeigen wir Ihnen ab 12:10 Uhr im kommentierten Livestream.
- Um 20:10 Uhr wird auf SRF zwei die Sendung «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» ausgestrahlt.