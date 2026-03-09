Der 4. von 9 Wettkampftagen bei den Paralympics steht an: Hier geht's zum Programm-Überblick mit allen Schweizer Einsätzen.

Legende: Luca Tavasci Der 32-Jährige bestreitet am Dienstag seinen 3. Einsatz bei Milano Cortina 2026. KEYSTONE/Claudio Thoma

Nach 3 Wettkampftagen steht die Schweizer Delegation schon bei 3 Medaillengewinnen – und hat damit frühzeitig das erklärte Ziel bei den Paralympics Milano Cortina 2026 erreicht. Die Erfolgsmeldungen könnten aber nahtlos weitergehen: Am Dienstag ist für die Skirennfahrer erneut Action angesagt.

Bevor dann in Cortina ein rennfreier Tag ansteht, figuriert die Alpine Kombination im Programm. Swiss Paralympic stellt dabei ein Quintett, zudem steht Luca Tavasci nach seinem Biathlon-Warm-up erstmals in seiner Kerndisziplin Langlauf am Start.