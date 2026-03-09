 Zum Inhalt springen

Paralympics: Schweizer Starts Das läuft am Dienstag bei Milano Cortina 2026

Der 4. von 9 Wettkampftagen bei den Paralympics steht an: Hier geht's zum Programm-Überblick mit allen Schweizer Einsätzen.

09.03.2026, 15:32

Mann beim Skilanglauf auf schneebedecktem Feld.
Legende: Luca Tavasci Der 32-Jährige bestreitet am Dienstag seinen 3. Einsatz bei Milano Cortina 2026. KEYSTONE/Claudio Thoma

Nach 3 Wettkampftagen steht die Schweizer Delegation schon bei 3 Medaillengewinnen – und hat damit frühzeitig das erklärte Ziel bei den Paralympics Milano Cortina 2026 erreicht. Die Erfolgsmeldungen könnten aber nahtlos weitergehen: Am Dienstag ist für die Skirennfahrer erneut Action angesagt.

Bevor dann in Cortina ein rennfreier Tag ansteht, figuriert die Alpine Kombination im Programm. Swiss Paralympic stellt dabei ein Quintett, zudem steht Luca Tavasci nach seinem Biathlon-Warm-up erstmals in seiner Kerndisziplin Langlauf am Start.

Sendehinweise Dienstag

  • Ski Alpin: Die Kombinationsrennen (bestehend aus Super-G und Slalom) sehen Sie ab 08:45 Uhr live in der SRF Sport App. Die 5 Schweizer Starter sind in den Kategorien Stehend und Sitzend eingeteilt und bestreiten ihre 1. Läufe ab 10:30 bzw. 11:10 Uhr.
  • Langlauf: Die Sprint-Entscheidungen (ab Halbfinals) zeigen wir Ihnen ab 12:10 Uhr im kommentierten Livestream.
  • Um 20:10 Uhr wird auf SRF zwei die Sendung «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» ausgestrahlt.

