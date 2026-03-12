 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Paralympics: Schweizer Starts Das läuft am Freitag bei Milano Cortina 2026

Der 7. von 9 Wettkampftagen bei den Paralympics steht an: Hier geht's zum Programm-Überblick mit allen Schweizer Einsätzen.

12.03.2026, 14:18

Teilen
Skiteam jubelt auf verschneitem Berg.
Legende: Hat das Ski-Parateam nochmals Grund zum Jubeln? Am Freitag stehen sämtliche Athleten im Einsatz. KEYSTONE/Claudio Thoma

Der Freitag bei den Paralympics kündigt sich aus Schweizer Sicht als Grosskampftag an. Falls alles nach Wunsch läuft, dürften am drittletzten Wettkampftag bei Milano Cortina 2026 alle 9 selektionierten Athleten aus dem Paralympic Swiss Team im Wettkampf-Schaufenster stehen. Dafür fehlen am Samstag erneut Schweizer Programmpunkte, während die Spiele in 4 verschiedenen Sportarten weiter hochtourig laufen.

Im Riesenslalom, der vorletzten Disziplin der alpinen Skifahrer, steht ein Sextett im Einsatz. Dabei hat vor allem Théo Gmür, der bei den letzten beiden Paralympics-Austragungen als einziger Schweizer Medaillengewinne einheimste, aktuell aber noch mit leeren Händen dasteht, in Cortina Nachholbedarf. Der 2-fache Goldgewinner Robin Cuche ist kein ausgewiesener Technikspezialist.

Nachlegen möchte Aron Fahrni auf dem Snowboard: Fünf Tage nach seinem Bronzegewinn im Snowboardcross rechnet sich der Emmentaler im Banked Slalom erneut Chancen aus. Dort kommt hoffentlich Pechvogel Fabrice von Grünigen auch zu seinem Paralympics-Debüt. Infolge einer Gehirnerschütterung, die er sich bei einem Trainingssturz im unmittelbaren Vorfeld zugezogen hatte, verpasste er das erste Rennen.

Zu guter Letzt ist Luca Tavasci, der zwischen zwei Disziplinen hin- und herpendelt, wieder als Biathlet in der Sprint-Verfolgung unterwegs.

Sendehinweise Freitag

Box aufklappen Box zuklappen
  • Snowboard: Den Banked Slalom in 2 Läufen zeigen wir Ihnen ab 8:45 Uhr im kommentierten Livestream.
  • Ski Alpin: Den Riesenslalom gibt es ab 08:55 Uhr zunächst im unkommentierten Livestream. Die Entscheidung mit dem 2. Durchgang beginnt um 12:30 Uhr und wird dann im Livestream kommentiert. Die 6 Schweizer Starter sind in den Kategorien Stehend und Sitzend eingeteilt und kommen jeweils in den 2. bzw. 3. Rennen nach jenem für Sehbeeinträchtige (ab ca. 9:25 Uhr bzw. 12:50 Uhr) zum Zug.
  • Biathlon: Sollte Luca Tavasci in der Sprint-Verfolgung die Qualifikation überstehen, gibt es den Final ab 12:25 Uhr im unkommentierten Livestream.
  • Um 20:10 Uhr wird auf SRF zwei die Sendung «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» ausgestrahlt. Die Sendung figuriert auch am Samstag (ohne Schweizer Wettkampfbeteiligung) zur gleichen Zeit im SRF-Programm.

Hier gibt es weitere Events bei «Eurovision Sport» (eurovisionsport.com) zu sehen.

srf.ch/sport, Web-only-Livestream, 09.03.2026 08:45 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)