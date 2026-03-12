Der Freitag bei den Paralympics kündigt sich aus Schweizer Sicht als Grosskampftag an. Falls alles nach Wunsch läuft, dürften am drittletzten Wettkampftag bei Milano Cortina 2026 alle 9 selektionierten Athleten aus dem Paralympic Swiss Team im Wettkampf-Schaufenster stehen. Dafür fehlen am Samstag erneut Schweizer Programmpunkte, während die Spiele in 4 verschiedenen Sportarten weiter hochtourig laufen.
Im Riesenslalom, der vorletzten Disziplin der alpinen Skifahrer, steht ein Sextett im Einsatz. Dabei hat vor allem Théo Gmür, der bei den letzten beiden Paralympics-Austragungen als einziger Schweizer Medaillengewinne einheimste, aktuell aber noch mit leeren Händen dasteht, in Cortina Nachholbedarf. Der 2-fache Goldgewinner Robin Cuche ist kein ausgewiesener Technikspezialist.
Nachlegen möchte Aron Fahrni auf dem Snowboard: Fünf Tage nach seinem Bronzegewinn im Snowboardcross rechnet sich der Emmentaler im Banked Slalom erneut Chancen aus. Dort kommt hoffentlich Pechvogel Fabrice von Grünigen auch zu seinem Paralympics-Debüt. Infolge einer Gehirnerschütterung, die er sich bei einem Trainingssturz im unmittelbaren Vorfeld zugezogen hatte, verpasste er das erste Rennen.
Zu guter Letzt ist Luca Tavasci, der zwischen zwei Disziplinen hin- und herpendelt, wieder als Biathlet in der Sprint-Verfolgung unterwegs.
Sendehinweise Freitag
- Snowboard: Den Banked Slalom in 2 Läufen zeigen wir Ihnen ab 8:45 Uhr im kommentierten Livestream.
- Ski Alpin: Den Riesenslalom gibt es ab 08:55 Uhr zunächst im unkommentierten Livestream. Die Entscheidung mit dem 2. Durchgang beginnt um 12:30 Uhr und wird dann im Livestream kommentiert. Die 6 Schweizer Starter sind in den Kategorien Stehend und Sitzend eingeteilt und kommen jeweils in den 2. bzw. 3. Rennen nach jenem für Sehbeeinträchtige (ab ca. 9:25 Uhr bzw. 12:50 Uhr) zum Zug.
- Biathlon: Sollte Luca Tavasci in der Sprint-Verfolgung die Qualifikation überstehen, gibt es den Final ab 12:25 Uhr im unkommentierten Livestream.
- Um 20:10 Uhr wird auf SRF zwei die Sendung «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» ausgestrahlt. Die Sendung figuriert auch am Samstag (ohne Schweizer Wettkampfbeteiligung) zur gleichen Zeit im SRF-Programm.
Hier gibt es weitere Events bei «Eurovision Sport» (eurovisionsport.com) zu sehen.