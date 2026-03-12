Der 7. von 9 Wettkampftagen bei den Paralympics steht an: Hier geht's zum Programm-Überblick mit allen Schweizer Einsätzen.

Legende: Hat das Ski-Parateam nochmals Grund zum Jubeln? Am Freitag stehen sämtliche Athleten im Einsatz. KEYSTONE/Claudio Thoma

Der Freitag bei den Paralympics kündigt sich aus Schweizer Sicht als Grosskampftag an. Falls alles nach Wunsch läuft, dürften am drittletzten Wettkampftag bei Milano Cortina 2026 alle 9 selektionierten Athleten aus dem Paralympic Swiss Team im Wettkampf-Schaufenster stehen. Dafür fehlen am Samstag erneut Schweizer Programmpunkte, während die Spiele in 4 verschiedenen Sportarten weiter hochtourig laufen.

Im Riesenslalom, der vorletzten Disziplin der alpinen Skifahrer, steht ein Sextett im Einsatz. Dabei hat vor allem Théo Gmür, der bei den letzten beiden Paralympics-Austragungen als einziger Schweizer Medaillengewinne einheimste, aktuell aber noch mit leeren Händen dasteht, in Cortina Nachholbedarf. Der 2-fache Goldgewinner Robin Cuche ist kein ausgewiesener Technikspezialist.

Nachlegen möchte Aron Fahrni auf dem Snowboard: Fünf Tage nach seinem Bronzegewinn im Snowboardcross rechnet sich der Emmentaler im Banked Slalom erneut Chancen aus. Dort kommt hoffentlich Pechvogel Fabrice von Grünigen auch zu seinem Paralympics-Debüt. Infolge einer Gehirnerschütterung, die er sich bei einem Trainingssturz im unmittelbaren Vorfeld zugezogen hatte, verpasste er das erste Rennen.

Zu guter Letzt ist Luca Tavasci, der zwischen zwei Disziplinen hin- und herpendelt, wieder als Biathlet in der Sprint-Verfolgung unterwegs.