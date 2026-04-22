Mauro Schmid fährt beim belgischen Frühjahrsklassiker Flèche Wallonne auf Rang 2.

Einzig der 19-jährige Franzose Paul Seixas kann den Schweizer im Schlussaufstieg auf die Mur de Huy bezwingen.

Die Flèche Wallonne der Frauen sehen Sie jetzt live bei SRF.

Viel war im Vorfeld des Ardennenklassikers Flèche Wallonne darüber diskutiert worden, ob Shootingstar Paul Seixas in Abwesenheit von Tadej Pogacar und Remco Evenepoel seinen 1. grossen Sieg an einem Eintagesrennen einfahren würde. Und tatsächlich schlug der junge Franzose vom Team Decathlon CMA CGM im berüchtigten Schlussaufstieg auf die Mur de Huy sogleich zu. Rund 200 Meter vor dem Ziel setzte er zum entscheidenden Angriff an und liess die Konkurrenz scheinbar mühelos stehen

Dass rund 10 Meter hinter ihm ein Schweizer auf Rang 2 fahren würde, hatte allerdings nicht erwartet werden dürfen. Doch Mauro Schmid (Jayco AlUla) stellte seine Spritzigkeit im nur rund 870 Meter langen Schlussaufstieg unter Beweis und verwies den Briten Ben Tulett (Visma - Lease a Bike) und den Franzosen Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates) in einem Dreiersprint auf die Plätze 3 und 4.

Vor dem letzten Anstieg, den ein Grossteil des Feldes gemeinsam erreicht hatte, war das Rennen lange von einer 6-köpfigen Spitzengruppe geprägt worden, die sich schon kurz nach dem Start gebildet hatte. Das Feld hielt die Ausreisser allerdings stets an der kurzen Leine. Als letzter Verbliebener des Sextetts wurde der Norweger Andreas Leknessund knapp 7 Kilometer vor dem Ziel gestellt.

Tudor erneut im Pech

Einen enttäuschenden Tag erlebte derweil das Schweizer Team Tudor. Marc Hirschi, der bei der Flèche Wallonne 2020 triumphiert hatte, bekundete Pech, als er rund 20 Kilometer vor dem Ziel und einer Berührung mit dem Deutschen Anton Schiffer zu Fall kam.

Der 27-Jährige, der nach seinem Sturz beim Gold Race vom Sonntag bereits angeschlagen ins Rennen gestartet war, landete erneut auf dem Asphalt und musste aufgeben. Gar noch früher warf Teamkollege Julian Alaphilippe das Handtuch. Der zweifache Weltmeister und dreifache Sieger an der Mur de Huy musste sich schon früh aus dem Feld verabschieden und konnte das Rennen wie schon am Sonntag nicht beenden.

So geht's weiter

Am Sonntag steht mit Lüttich-Bastogne-Lüttich der Abschluss der Ardennen- und der Frühjahrsklassiker auf dem Programm. Das 4. Monument des Jahres sehen Sie ab 15:00 Uhr live auf SRF zwei. Dann sind auch die Superstars Pogacar und Evenepoel wieder mit von der Partie. Von Dienstag bis Sonntag folgt dann die etwas neu gestaltete Tour de Romandie – auch da sehen Sie sämtliche Rennen live bei SRF.

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