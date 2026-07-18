Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Das Wettervideo der Woche zeigt eine imposante Gewitterwolke auf ihrem Weg durchs Zürcher Unterland. Unter der dunklen Wolkenwand werden die Regenschleier immer deutlicher sichtbar, bis das Gewitter schliesslich fast beim Betrachter ankommt. Ein ebenso schönes wie eindrückliches Himmelsschauspiel. Es stammt von Hansruedi Roth aus Embrach/ZH. Herzliche Gratulation!

Weitere tolle Videos dieser Woche gibt es hier:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo