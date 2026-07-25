Jeweils am Samstagnachmittag küren wir das beste #SRFMeteoVideo der vergangenen Woche.

Am Abend des 18. Juli zieht eine imposante Wolke auf Faltschen im Berner Oberland zu. Kurze Zeit später setzt kräftiger Regen ein, während sich dahinter der Himmel bereits wieder öffnet. Im warmen Abendlicht entsteht so eine eindrückliche Wetterkulisse zwischen dunklen Wolken und aufklarendem Himmel. Diese eindrückliche Wetterstimmung hat Franz Waser aus Faltschen/BE festgehalten – und gewinnt damit das Wettervideo der Woche. Herzliche Gratulation!

Weitere tolle Videos dieser Woche gibt es hier:

Wie wird meine Aufnahme zum Wettervideo der Woche? Box aufklappen Box zuklappen Neben vielen Wetterfotos erhalten wir auch Filme und Zeitraffer. Das schönste, spannendste oder extremste Video der vergangenen Woche wird von uns am Samstagnachmittag ausgewählt und hier publiziert.

SRFMeteoVideo