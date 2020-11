Vor knapp einem Jahr wurde aus dem Museum «Grünes Gewölbe» in Dresden historischer äusserst wertvoller Juwelenschmuck geraubt. Der Raub gilt in Deutschland als einer der spektakulärsten der letzten Jahrzehnte.

Nicht der erste Raub dieser Art

Nun hat die Polizei bei einem Grosseinsatz in Berlin drei Tatverdächtige festgenommen. Diese stammen offenbar aus dem Berliner Clan-Milieu, wie SRF-Deutschland-Korrespondent Peter Voegeli erfahren hat. «Einer wurde für den spektakulären Raub einer Goldmünze im Februar dieses Jahres verurteilt und wurde heute Nacht verhaftet, als er durch Berlin raste.»

Die Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum war 100 Kilogramm schwer. Der Raub lief ganz ähnlich ab wie jener in Dresden. Die Münze wurde nie gefunden, sie wurde wahrscheinlich eingeschmolzen und das Gold verkauft.

1600 Polizeibeamte – die meisten nicht aus Berlin selbst – stehen heute im Einsatz. Es geht um die Sicherung von Beweismitteln, von Datenträgern und DNA-Spuren. «Und man hofft natürlich, dass man die Juwelen findet», sagt Voegeli. «Aber ein Insider, mit dem ich gesprochen habe, sagte mir, die Chancen dafür seien sehr gering. Er vermute, die Juwelen seien längst verhökert worden, sie seien vielleicht irgendwo im Nahen Osten.»

Parallelwelt hat sich etabliert

Deutschland hat schon länger ein Problem mit kriminellen Clans. «Es handelt sich um arabische Grossfamilien, die in den 1980er-Jahren aus dem Bürgerkriegsland Libanon nach Deutschland geflohen sind», erklärt der Korrespondent. «Sie wurden nicht integriert, ursprünglich bestand nicht mal Schulpflicht für ihre Kinder. Das heisst, sie gingen nicht in die Schule.»

So habe sich eine kriminelle Parallelstruktur entwickelt. «Sie haben sich mit Prostitution, Drogenhandel und so weiter über Wasser gehalten, wurden reich. Sie haben dann ihr Geld in Immobilien angelegt und so zu waschen versucht.» Und die Behörden und die Polizei hätten jahrelang zugesehen.

Wir wissen noch nicht, wer diesen Kampf gewinnt.

«Unterdessen ist das anders, aber es entwickelte sich eine kriminelle Parallelstruktur, die man jahrzehntelang laufen liess.» Seit etwa drei Jahren versucht die Polizei in Deutschland, mit einem Kraftakt dieser Clan-Szene Herr zu werden; unter anderem in Berlin und in Nordrhein-Westfalen.

«Es gibt aber auch Clans in Bremen und Niedersachsen», sagt Voegeli. Auch dort gebe es Razzien und Verkehrskontrollen, bei denen man dann gleich die grossen Schlitten beschlagnahme. Man versuche, alles und jeden bei Razzien zu kontrollieren. «Aber wir wissen noch nicht, wer diesen Kampf gewinnt.»