Bereits seit heute morgen fünf Uhr können die Niederländer und Briten ihre Stimme abgeben.

Die EU-Kommission bezeichnet sie als «grösste grenzüberschreitende Wahl auf dem Planeten».

Bis zum Sonntag können bei der «Superwahl» rund 418 Millionen Menschen in den 28 EU-Mitgliedsstaaten 751 neue EU-Abgeordnete bestimmen.

Die Briten hatten vor fast drei Jahren in einem Referendum für den EU-Austritt gestimmt. Dass sie dennoch an der Wahl teilnehmen, liegt daran, dass die britische Regierung ihr mit der EU ausgehandeltes Austrittsabkommen nicht rechtzeitig durch ihr Parlament gebracht hat.

Der EU-Austritt soll nun spätestens am 31. Oktober erfolgen, doch werden auch an diesem Termin Zweifel laut. Grosser Wahlfavorit in Grossbritannien ist die EU-feindliche Brexit-Partei, die nach Umfragen bei 38 Prozent liegt, während die regierenden Konservativen ein Debakel befürchten müssen.

Der erste Wahltag in Bildern Bild 1 / 12 Legende: Um 5 Uhr am Morgen wurde am Flughafen Amsterdam Schiphol die Europawahl eingeläutet. Twitter @HSundmaeker Bild 2 / 12 Legende: Seit 6:30 Uhr können die Niederländer auch am Hauptbahnhof in Amsterdam ihren Stimmzettel abgeben. Die meisten Wahllokale haben um 7:30 Uhr geöffnet. Reuters Bild 3 / 12 Legende: Knapp 13 Millionen Menschen sind in den Niederlanden zur Wahl aufgerufen. Keystone Bild 4 / 12 Legende: Bei der letzten Europawahl im Jahr 2014 lag in den Niederlanden die Wahlbeteiligung bei mässigen 37 Prozent. Reuters Bild 5 / 12 Legende: In den Niederlanden schliessen die Wahllokale um 21 Uhr. Die Ergebnisse werden erst am Sonntag veröffentlicht, wenn auch in allen anderen EU-Ländern die Abstimmung beendet ist. Keystone Bild 6 / 12 Legende: Grossbritannien hätte eigentlich am 29. März aus der EU austreten sollen, die Frist wurde aber inzwischen bis 31. Oktober verlängert. Darum ist unklar, ob die 73 britischen Europaabgeordneten ihre Sitze je einnehmen werden. Denn nach dem Willen der Regierung soll der Austritt noch vor der konstituierenden Sitzung Anfang Juli vollzogen werden. Keystone Bild 7 / 12 Legende: In Grossbritannien wird traditionell an einem Donnerstag gewählt. Die Wahllokale sollten bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Keystone Bild 8 / 12 Legende: In Heerlen (NL) gab der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Frans Timmermans, seinen Wahlzettel ab. Er tritt gegen den EVP-Spitzenkandidaten Manfred Weber an. Beide wollen den frei werdenden Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Keystone Bild 9 / 12 Legende: Labour-Chef Jeremy Corbyn hat in London seine Stimme abgegeben. Die Europawahl scheint für die Wähler die Gelegenheit zu sein, die beiden grossen Parteien Labour und Konservative für das Chaos um den Brexit abzustrafen. Reuters Bild 10 / 12 Legende: Mit Spannung wird in den Niederlanden das Abschneiden des neuen Stars der rechten Szene, Thierry Baudet, und seines Forums für Demokratie (FvD) erwartet. Die Partei will ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft und hatte überraschend die jüngste Provinzwahl gewonnen. Keystone Bild 11 / 12 Legende: Viele hatten ihn abgeschrieben, trotzdem dürfte vor allem Nigel Farage mit seiner Brexit-Partei von der Europawahl profitieren. Laut den Umfragen könnte er bis zu 38 Prozent der Stimmen erhalten. Keystone Bild 12 / 12 Legende: Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon bei ihrer Stimmabgabe. Im April hatte sie eine neue Unabhängigkeits-Abstimmung angekündigt, es wäre eine Wahl zwischen einem Brexit und einer Zukunft Schottlands als eine «unabhängige europäische Nation». Reuters

In den Niederlanden wird mit Spannung das Abschneiden des Rechtspolitikers Thierry Baudet, und seines Forums für Demokratie (FvD) erwartet. Die Partei, die bei der letzten Europawahl noch gar nicht existierte, will ein Referendum über die niederländische EU-Mitgliedschaft. Letzte Umfragen sahen die FvD mit 15 Prozent gleichauf an der Spitze mit der konservativ-liberalen VVD von Ministerpräsident Mark Rutte. Dahinter folgen die Sozialdemokraten mit 13 Prozent.

Zahlensalat bei den Wahlberechtigten Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Zur Zahl der Wahlberechtigten bei der am Donnerstag gestarteten Europawahl gibt es unterschiedliche Angaben. Der Bundeswahlleiter spricht von 418 Millionen Menschen, während das Europaparlament auf 426.8 Millionen kommt. Beides sind nur Schätzungen, wie Sprecher beider Institutionen auf Anfrage sagten. Die höhere Zahl des Europaparlaments beruht auf Daten der Statistikbehörde Eurostat zu EU-Bürgern, die dieses Jahr das Wahlalter erreichen. Sie könnte demnach Personen einschliessen, die erst im Laufe des Jahres die Altersgrenze überschreiten, jetzt also noch nicht wählen dürfen. Beide Schätzungen weichen deutlich ab von der offiziellen Bilanz des Europaparlaments zu den «registrierten Wählern» bei der Wahl 2014, als dieselben 28 EU-Länder teilnahmen: Es waren 396.1 Millionen. Auf dieser Grundlage wurde damals – wie auch bei den Europawahlen davor – die Wahlbeteiligung ermittelt. 2014 waren das 42.61 Prozent.

EU-Kritiker im Hoch

Der voraussichtlich hohe Stimmenanteil für EU-kritische und rechtspopulistische Parteien könnte die Gesetzgebung und die Besetzung von Spitzenposten in Brüssel extrem kompliziert machen. Die grossen Parteifamilien der Christdemokraten und Sozialdemokraten müssen im Vergleich zur Wahl 2014 deutliche Verluste befürchten. Voraussichtlich werden sie im EU-Parlament zusammen keine Mehrheit mehr haben, sondern auf Liberale, Grüne oder Linke angewiesen sein.

751 Sitze sind zu besetzen

Die Europawahl erstreckt sich über vier Tage: Irland und Tschechien folgen am Freitag, die französischen Überseegebiete und einige weitere Länder wählen am Samstag, Deutschland und Kern-Frankreich stimmen wie die meisten EU-Staaten zum Abschluss am Sonntag ab.

Insgesamt können in den 28 Mitgliedsstaaten rund 418 Millionen Menschen abstimmen. Das neue Parlament wird 751 Sitze haben. Ein Sprecher der EU-Kommission sagte: «Die Europawahl ist die grösste grenzüberschreitende Wahl auf dem Planeten und eine Chance, über unsere Zukunft zu entscheiden, unsere Führung zu bestimmen und unser demokratisches Recht auszuüben, das Teil unserer europäischen Identität ist.»