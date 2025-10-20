- Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bleibt fragil. Am Montag gab es im Gazastreifen erneut einzelne Zwischenfälle.
- Israel hat am Sonntag Ziele im Gazastreifen angegriffen. Dabei wurden nach Angaben mehrerer Spitäler 44 Palästinenser getötet.
- Aussenminister Ignazio Cassis reist am Mittwoch in den Nahen Osten.
Themen in diesem Liveticker
- Frankreich schlägt Ausweitung von EU-Einsätzen für Gaza vor
- Berichte: Tote durch israelischen Beschuss in Gaza
- Israel lässt wieder Hilfsgüter in den Gazastreifen zu
- Botschafterin fordert von Schweiz Anerkennung Palästinas
- US-Vize Vance: Golfstaaten sollen bei Hamas-Entwaffnung helfen
- Gaza-Waffenruhe übersteht erste Krise
- Die Ereignisse vom Wochenende
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF