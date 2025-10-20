- Der Irak will sich im Nahen Osten als Vermittler positionieren und interessiert sich deshalb für die guten Dienste der Schweiz. Dies hat Premierminister Chia al-Sudani mit Bundesrat Ignazio Cassis in Bagdad besprochen.
- US-Vizepräsident J.D. Vance hat sich bei seinem Besuch in Israel ungewöhnlich deutlich gegen eine Annexion des besetzten Westjordanlands durch Israel ausgesprochen.
- Die humanitäre Hilfe im Gazastreifen bleibt laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unzureichend. Demnach kommen weiterhin nicht genug Nahrungsmittel an.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Palästinenser: Siedler stecken Fahrzeuge in Ramallah in Brand
- Irak will von den guten Diensten der Schweiz lernen
- Reuters: USA erwägen Auflösung der Gaza Humanitarian Foundation
- Rubio über Gaza-Deal: «Wir machen gute Fortschritte»
- Islamische Länder gegen eine Annexion des Westjordanlands
- Rubio in Israel angekommen: Trumps Friedensplan vorantreiben
- WHO warnt vor anhaltender Hungersnot in Gaza
- Vance zu Annexion Westjordanland: Linie der USA unverändert
- Rubio: Israels Westjordanland-Vorstoss gefährdet US-Friedensplan
- WHO evakuiert 41 Kinder aus dem Gazastreifen
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF