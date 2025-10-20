- Mehrere palästinensische Gruppen, darunter auch die Hamas, wollen die Verwaltung des Gazastreifens in die Hände eines technokratischen Komitees geben.
- Die Schweiz nimmt bis zu 20 verletzte Kinder aus Gaza auf. Eine erste Gruppe mit 7 Kindern und ihren 27 Angehörigen, darunter 10 Erwachsene, ist von Amman in Jordanien auf dem Weg in die Schweiz.
- Die humanitäre und medizinische Hilfe im Gazastreifen bleibt laut der Weltgesundheitsorganisation WHO trotz Waffenruhe unzureichend.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Medien: Palästinensische Gruppen wollen Technokraten-Verwaltung
- US-Botschafter in Jemen soll Gaza-Hilfe koordinieren
- Sieben Kinder aus Gaza und Angehörige kommen bald in die Schweiz
- Frau von Marwan Barghouti appelliert an Trump
- Medizinische Hilfe in Gaza stockt weiterhin – «Das ist verrückt»
- USA kommen Israels Bedenken gegenüber Gaza-Truppen entgegen
- Schweiz informiert über Aufnahme von Kindern aus Gaza
- Palästinenser: Siedler stecken Fahrzeuge in Ramallah in Brand
- Irak will von den guten Diensten der Schweiz lernen
- Reuters: USA erwägen Auflösung der Gaza Humanitarian Foundation
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF