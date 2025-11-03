- Die islamistische Hamas hat im Gazastreifen eine weitere Leiche an Mitarbeitende des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben.
- Die Zahl der seit Kriegsbeginn im Gazastreifen getöteten Menschen ist auf über 69'000 gestiegen, wie das palästinensische Gesundheitsministerium bekannt gibt.
- Ein türkisches Gericht hat Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsident Netanjahu sowie 36 weitere Mitglieder seiner Regierung erlassen.
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
