- Israel greift trotz Waffenruhe erneut Ziele im Gazastreifen an.
- Die Hamas hat zwei weitere Leichen übergeben, bei denen es sich um die sterblichen Überreste von aus Israel entführten Geiseln handelt.
- Tausende streng religiöse Juden haben sich in Jerusalem zu einer Demonstration gegen die Rekrutierung ultraorthodoxer junger Männer als Soldaten versammelt.
Themen in diesem Newsticker
- Grossbritannien unterstützt Minenräumung in Gaza
- UNO: Bereits Tausende Tonnen Hilfe nach Gaza geliefert
- Hamas übergibt zwei weitere Leichen an Israel
- Erdogan und Merz geraten über Gaza-Krieg aneinander
- Kundgebung ultraorthodoxer Juden gegen Wehrpflicht in Jerusalem
- Hamas kündigt Übergabe von weiteren Leichenteilen an
- Israel greift trotz Waffenruhe Ziele im Gazastreifen an
- Libanon: Israelischer Beschuss tötet Arbeiter in Stadtgebäude
- Israel meldet getötete Kommandanten – Hamas widerspricht
- Wadephul berät in Jordanien Umsetzung von Gaza-Friedensplan
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Krieg im Nahen Osten
Quellen: Agenturen, SRF