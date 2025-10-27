- Bei den dreien zuletzt von der Hamas übergebenen Leichnamen handelt es sich nicht um die sterblichen Überreste von Geiseln, gemäss israelischen rechtsmedizinischen Untersuchungen.
- Beim Besuch des deutschen Aussenministers Wadephul im Libanon steht die Entwaffnung der Hisbollah im Zentrum der Gespräche.
- Israel greift trotz Waffenruhe erneut Ziele im Gazastreifen an.
- Die Hamas hat zwei weitere Leichen übergeben, bei denen es sich um die sterblichen Überreste von aus Israel entführten Geiseln handelt.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Vorschlag zum Status der Stabilisierungstruppe
- Israel: Tote waren keine Geiseln
- Huthis wollen 43 UNO-Mitarbeiter anklagen
- Türkei kündigt für Montag Gaza-Treffen muslimischer Staaten an
- Israels Militäranwältin tritt wegen Video-Leaks zurück
- Wadephul im Libanon – Hisbollah-Entwaffnung im Zentrum
- USA bieten Hamas offenbar sicheren Abzug
- Grossbritannien unterstützt Minenräumung in Gaza
- UNO: Bereits Tausende Tonnen Hilfe nach Gaza geliefert
- Hamas übergibt zwei weitere Leichen an Israel
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF