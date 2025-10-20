- US-Vize-Präsident J.D. Vance ist in Israel. Vorgesehen sind Gespräche zum weiteren Vorgehen im Friedensplan.
- Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas bleibt fragil. Der Hamas-Zivilschutz im Gazastreifen hat den Tod von vier Palästinensern durch israelischen Beschuss gemeldet.
- Das israelische Militär hat trotz Waffenruhe nach eigenen Angaben im Südlibanon in der Gegend um Nabatija «terroristische Infrastruktur der Hisbollah» angegriffen.
- Aussenminister Ignazio Cassis reist am Mittwoch in den Nahen Osten.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Reise in den Nahen Osten: Cassis wird von Riniker begleitet
- Netanjahu spricht mit Ägyptens Geheimdienstchef über Gaza
- US-Vize-Präsident Vance in Israel angekommen
- UNO: Bedarf an Nahrung für Gazastreifen noch nicht gedeckt
- Hamas übergibt weitere Leiche
- Donald Trump pocht auf Einhaltung der Gaza-Waffenruhe
- Hamas: Vier Tote durch israelischen Beschuss
- Trump geht von Rebellen innerhalb der Hamas aus
- Israel bestätigt: Hamas übergibt weitere Leiche
- Huthi-Kräfte verlassen UNO-Gelände in Sanaa
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF