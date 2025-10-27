- Der israelische Premierminister Netanjahu hat der Armee befohlen, «massive» Angriffe auf den Gazastreifen durchzuführen.
- Die Hamas teilte mit, die für heute Abend geplante Übergabe der Leiche einer weiteren Geisel werde verschoben.
- Die am Montag übergebenen sterblichen Überreste einer israelischen Geisel stammen laut einem Bericht der «Times of Israel» von einer bereits zuvor überführten Geisel.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Israels Militär wirft Hamas Verstoss gegen Waffenruhe vor
- Hamas: Werden Übergabe der sterblichen Überreste verschieben
- Netanjahu ordnet «intensive Angriffe» im Gazastreifen an
- Hamas kündigt Übergabe weiterer Geisel-Leiche an
- Zürcher Gericht spricht ETH-Besetzer teilweise frei
- Iran fordert 170 Millionen Dollar von israelischem Reeder
- Frankreich nimmt Evakuierungen aus Gaza unter Auflagen wieder auf
- Libanesische Armee kämpft mit Sprengstoffmangel wegen Hisbollah
- Rückgabe durch Hamas betrifft bereits überstellte Geisel
- Israel tötet drei mutmassliche Attentäter im Westjordanland
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Quellen: Agenturen, SRF