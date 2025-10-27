- Die Waffenruhe im Gazastreifen werde trotz «kleiner Scharmützel» nach den Worten von US-Vizepräsident J.D. Vance halten.
- Der israelische Premierminister Netanjahu hat der Armee befohlen, «massive» Angriffe auf den Gazastreifen durchzuführen.
- Der Zivilschutz im Gazastreifen hat zwei Tote durch israelische Angriffe südlich von Gaza-Stadt gemeldet.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
Themen in diesem Newsticker
- Vizepräsident: Waffenruhe im Gazastreifen hält
- Hamas-Zivilschutz: Fünf Tote bei Angriff in Chan Yunis
- Zivilschutz im Gazastreifen: Vier Tote durch israelische Angriffe
- Medienberichte über israelische Luftangriffe im Gazastreifen
- Israels Verteidigungsminister: Hamas wird hohen Preis zahlen
- Israel wirft Hamas Verstoss gegen Waffenruhe vor
- Hamas: Werden Übergabe der sterblichen Überreste verschieben
- Netanjahu ordnet «intensive Angriffe» im Gazastreifen an
- Hamas kündigt Übergabe weiterer Geisel-Leiche an
- Zürcher Gericht spricht ETH-Besetzer teilweise frei
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Krieg im Nahen Osten
Die Konflikte in Israel, im Westjordanland, im Gazastreifen und in Libanon halten an. Hier finden Sie alle unsere Inhalte zum Krieg im Nahen Osten.
Quellen: Agenturen, SRF