- Nach der Rückführung von 15 weiteren palästinensischen Leichen steigt die Gesamtzahl auf 285.
- Schweiz unterstützt Friedensplan für Gaza mit Fachwissen zu humanitärer Hilfe, Völkerrecht und Minenräumung, sowie mit 20 Millionen Franken.
- Bei der am Dienstag zurückgebrachten israelischen Leiche handelt es sich um einen Soldaten, der beim Angriff der Hamas am 7. Oktober getötet worden sei.
- UNO-Generalsekretär António Guterres äussert sich besorgt über die anhaltenden Verstösse gegen die Waffenruhe im Gazastreifen.
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
Quellen: Agenturen, SRF