- Israel greift trotz Waffenruhe erneut Ziele im Gazastreifen an.
- Der Kanton Zürich sagt definitiv Nein zur Aufnahme von verletzten Kindern aus Gaza. Der Regierungsrat kritisiert die Aktion des Bundes als symbolisch.
- US-Präsident Donald Trump sieht die von den USA vermittelte Waffenruhe im Gazastreifen nicht in Gefahr. Anders sieht das die Leiterin der Auslandredaktion Radio SRF, Susanne Brunner.
- Weitere Berichte zur Lage in Nahost gibt es auf der Übersichtsseite zum Krieg.
- Israel greift trotz Waffenruhe Ziele im Gazastreifen an
- Libanon: Israelischer Beschuss tötet Arbeiter in Stadtgebäude
- Israel meldet getötete Kommandanten – Hamas widerspricht
- Wadephul berät in Jordanien Umsetzung von Gaza-Friedensplan
- UNO-Chef verurteilt Angriffe auf Gaza
- Israelische Armee: Haben Waffenlager in Nordgaza zerstört
- Verletzte Kinder aus Gaza: Auch Freiburg sagt Nein
- Zürcher Regierungsrat: Keine Aufnahme von Gaza-Kindern
- Katar glaubt an Einhaltung der Waffenruhe trotz Eskalation
- Gaza: Todeszahl nach nächtlichen Luftangriffen erhöht
Glückskette sammelt für Zivilbevölkerung im Nahen Osten
Die Eskalation des Krieges im Nahen Osten hat zu einer humanitären Krise im Gazastreifen geführt. Wegen der sich täglich verschlechternden Lage der Zivilbevölkerung verstärkt die Glückskette ihre Hilfe für die Betroffenen der humanitären Krise in der Region und ruft erneut dringend zu Spenden auf.
Die Glückskette unterstützt ihre Schweizer Partnerorganisationen vor Ort – sie hilft dort, wo die humanitären Bedürfnisse am grössten sind. Diese Partnerorganisationen garantieren die Überwachung der Hilfeleistungen und sie garantieren dafür, dass die Hilfe die Not leidenden Menschen erreicht. Hier können Sie spenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Glückskette.
